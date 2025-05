Choć zawracanie na skrzyżowaniu wydaje się proste, wielu kierowców ma problem z interpretacją znajdujących się na nim znaków drogowych, a także sygnalizatorów świetlnych. Błędy mogą prowadzić do mandatu, a nawet groźnej kolizji.

Kiedy mam prawo zawrócić na skrzyżowaniu? Nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać

Mimo że zasady zawracania na skrzyżowaniu wydają się być nieskomplikowane, nietrudno jednak zagapić się i wykonać ten manewr tam, gdzie nie powinniśmy. Jeśli na pasie, z którego chcemy zawrócić umieszczony jest znak P-8c, możemy to zrobić bez chwili zawahania się.

Według obowiązujących przepisów ruchu drogowego pozioma strzałka P-8b znajdująca się na skrajnym lewym pasie umożliwia zawracanie. Sytuacja zmienia się jednak o 180 stopni, gdy stoi znak B-23 "zakaz zawracania" lub ruchem kieruje sygnalizator. Manewr zawracania dozwolony jest również w przypadku, gdy na skrzyżowaniu nie ma "świateł", a na lewym pasie widnieje znak F-11 lub F-10 zezwalający na skręt w lewo.

Czy na zielonej strzałce w lewo można zawracać? Kluczowa w tej sytuacji jest sygnalizacja świetlna

Gdy sygnalizator S-2 (ogólny S-1 z dodatkową zieloną strzałką w lewo) daje nam zielone światło, manewr zawracania jest dozwolony. Kluczowe jest jednak, aby wcześniej zatrzymać się i upewnić, że nie utrudniamy ruchu innym uczestnikom drogi, a ponadto zawracanie nie jest zabronione przez znak B-23. Jeśli złamiemy zakaz lub spowodujemy zagrożenie w ruchu, kierowca musi liczyć się z konsekwencjami. Mandat wynosi od 200 do 400 zł, a na jego konto zostanie doliczonych również 5 punktów karnych.

