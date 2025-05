Nowy odcinek Via Carpatia już w budowie. Tak wygląda plac budowy nowej trasy

Budowa ekspresówki S19 na odcinku Lublin - Lubartów rozpoczęła się w grudniu 2024 roku, niedługo po wydaniu przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Mimo iż od praktycznego przekazania placu budowy do dyspozycji wykonawcy nie minęło zbyt wiele czasu, drogowcy nie ociągali się z pracą.

Wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe podczas trwającej do połowy marca przerwy zimowej, wykonali już część robót, w tym wszelkiego rodzaju wykopy, nasypy, a także przystąpili do budowy obiektów inżynierskich. Jak poinformował lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, postęp w realizacji inwestycji przekroczył już 13,5 proc. Co wiemy na temat nowej trasy?

Droga Ekspresowa S19 Lublin - Lubartów. Wygodna trasa w lubelskim

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 23-kilometrowy fragment dwujezdniowej drogi ekspresowej od węzła Lubartów Północ do węzła Lublin Rudnik. Wykonanych zostanie także ponad 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co ciekawe, drogowcy nie wykluczają, że w przyszłości trasa powiększy się o trzeci pas, przez co wzdłuż trasy pozostawiona zostanie rezerwa przestrzeni pod jego budowę.

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Lubartów. Fot. GDDKiA

Trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód.

Z kolei na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa, w sąsiedztwie obecnej DK19, węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

Nowa droga ekspresowa na wschodzie Polski. To część europejskiego korytarza komunikacyjnego

Warto zaznaczyć, że droga S19 to część szlaku Via Carpatia. Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także na zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli. W przypadku odcinka Lublin - Lubartów głównym wykonawcą jest firma Duna (dawniej Mota Engil Central Europe). Umowę na budowę trasy, opiewająca na ponad 835 mln zł, podpisała jeszcze w 2021 roku. Oddanie trasy do użytku zaplanowane jest na czwarty kwartał 2027 roku.