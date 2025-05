Zaczynamy letni sezon. Tak się wybiera dobry motocykl klasy 125 za 10 tysięcy złotych

Polacy od lat najchętniej wybierają klasę 125 ccm pośród nowych motocykli. Według danych dostarczanych przez PZPM, około 30 procent sprzedaży stanowią właśnie takie maszyny. Nic dziwnego, bowiem wystarczy tutaj posiadanie prawa jazdy od trzech lat (kat. B), co uprawnia już 21-latków do zajęcia miejsca w siodle. Do tego moc ograniczono do 15 KM, co nie przeszkadza w rozwinięciu 100-120 km/h. Do tego doliczamy ekonomię, umiarkowane koszty eksploatacji oraz zwrotność i łatwość lawirowania w gęstym ruchu miejskim. Kwota 10 tys. zł pozwoli wybierać zarówno wśród nowych, jak i używanych motocykli klasy 125. Czego chcieć więcej?

Do budżetu warto doliczyć 1-2 tysiące zł na stosowny strój. Nie musimy od razu stawiać na pełny profesjonalizm torowy. Wystarczą spodnie motocyklowe z ochraniaczami, dobre rękawice, odpowiednia kurtka i mocne buty. Na deser zostawiamy kask mający kluczowe znacznie. Pamiętajmy, że jego żywotność wynosi około 5 lat. Kompozytowe produkty mogą służyć do 7-8 lat. Dlaczego tak krótko? Zużywają się przede wszystkim elementy wewnętrzne. Tracą z biegiem lat swe właściwości, przez co ryzyko pęknięcia skorupy lub zniszczenia w razie uderzenia rośnie geometrycznie. A to jedyny punkt ochronny naszej głowy. Na bezpieczeństwie nie możemy oszczędzać. Jeśli odhaczyliśmy kolejne punkty na liście przygotowania do sezonu, możemy dokonać najważniejszego, przeglądu ofert. W tej materii dominują maszyny japońskie, ale coraz więcej znajdziemy w ogłoszeniach produktów z Chińskiej Republiki Ludowej. Zdarzają się również ciekawe oferty ze Starego Kontynentu. Oto nasze propozycje za około 10 tysięcy złotych.

Suzuki GSX-R 125 fot. Suzuki

Suzuki GSX-S 125/GSX-R 125

Jeśli szukamy nowszego bezawaryjnego motocykla za nieduże pieniądze, dobrym wyborem będzie Suzuki GSX-S 125. To model produkowany od 2017 roku. Jest bardzo lekki i nieduży, dzięki czemu idealnie nadaje się do początkujących i młodych kierowców, którzy chcą rozpocząć przygodę z manualna motocyklową przekładnią i klasycznym sprzęgłem. Prosta konstrukcja jest trwała, a niska masa poprawia osiągi. Wadą tego modelu jest nieduża podaż na polskim rynku motocykli używanych, a zaletą możliwość upolowania egzemplarza, który pochodzi z polskiej dystrybucji. Budżet 10 tys. zł powinien pozwolić na zakup modelu z lat 2017-2019, a czasami nawet nowszego. Osoby o sportowej duszy mogą poszukać bliźniaczego modelu GSX-R 125, który wygląda bardziej atrakcyjnie, ale jest trudniej dostępny i mniej wygodny do poruszania się w mieście. Warto go wziąć pod uwagę, jeśli mamy ochotę pouczyć się jazdy torowej.

Honda Varadero 125 fot. Honda

Honda Varadero 125

Wśród używanych motocykli o pojemności 125 ccm ogromną popularnością i uznaniem cieszy się leciwa już Honda Varadero 125. Produkowano ją od 2001 do 2011. Jej nazwę zaczerpnięto od kubańskiego kurortu. Na tle innych motocykli z segmentu, najmniejszy z rodziny turystycznych pojazdów wygląda po prostu okazale. Tutaj nawet wysoka osoba nie będzie wyglądać śmiesznie. Dobra jakość wykonania i trwałość, tylko podnosi wartość używanych egzemplarzy. Kanapa pozwala na względnie komfortową podróż w dwie osoby. Trzeba się tylko nastawić w tandemie na ograniczoną dynamikę. Co ważne, obsługa wszelkich przyrządów jest intuicyjna i bardzo prosta. Do napędu oddelegowano widlastą, dwucylindrową jednostkę o mocy 15 KM sprzęgniętą z pięciobiegową przekładnią. Motocykl rozpędza się do około 125 km/h, ale warto mieć na względzie, że brak szóstki wyraźnie podnosi hałas. Mając w kieszeni 10 tysięcy złotych, nastawmy się na egzemplarze w niezłym stanie sprzed liftingu – 2001-2007.

KTM Duke 125 fot. KTM

KTM Duke 125

Jedną z ciekawszych propozycji na rynku wtórnym pozostaje dziś KTM Duke 125. Austriacki jednoślad wyróżnia się soczystą prezencją, wysoką jakością wykonania i trwałością. Producent przewidział też wiele akcesoriów poprawiających przede wszystkim atrakcyjność i funkcjonalność. Warunki pracy są odpowiednie dla wysokiego jeźdźcy. Oczywiście, komfort jazdy z pasażerką nie należy do wysokich. Cyfrowy zestaw zegarów jest czytelny i prosty w obsłudze. Ten model zjeżdża z linii produkcyjnych od 2012. W 2017 przeszedł dość duże zmiany, ale te jednoślady wyraźnie przekraczają nasz budżet.

Za napęd odpowiada tutaj dziarski, czterosuwowy silnik z wtryskiem o mocy 15 KM. Może się pochwalić niskim zapotrzebowaniem na paliwo na poziomie 2,5-3 litrów na setkę. KTM w swoim najmniejszym modelu zastosował wydajne hamulce opracowane przez Brembo o średnicy 280 milimetrów z przodu. Przed dekadą, za KTM-a płaciliśmy minimum 15 900 zł. Dziś kwota 10-12 tysięcy wystarczy na sprzęt z lat 2014-2016. Wysoka wartość rezydualna świadczy o solidności tej konstrukcji.

Junak Racer 125 fot. Junak

Junak Racer 125

Lubimy to, co dobrze znamy, dlatego nie dziwi skłonność Polaków do odwiedzania salonów Junaka. Ta marka pojawiła się nad Wisłą w 1954 i miała motoryzować przede wszystkim prowincję. Tak się stało. W dobie niedoboru wszystkiego wytwór szczecińskich zakładów zasilał nie tylko prywatne folwarki, lecz również szeregi Milicji Obywatelskiej. Był bohaterem wielu filmów, ale musiał zejść ze sceny w 1965. Pokonały go załamanie w segmencie motocykli ciężkich, jakościowe wpadki i wysoka cena. W 2010 nastąpił głośny powrót. Jednoślad produkowany przez Tayo Motors na polskim rynku sprzedawany jest pod znaną nam marką Junak. Prosty marketing oparty na wspomnieniach i nostalgii słusznie minionych czasów.

Współczesny Junak niewiele ma wspólnego z pierwowzorem. To zbiór rozwiązań wzorowanych na japońskich maszynach, ale okraszonych budżetową, chińską jakością i niezbyt skomplikowanymi technologiami. Racer 125 prezentuje się dość atrakcyjnie. Korzysta ze stalowej ramy i klasycznego systemu zawieszenia z dwoma amortyzatorami w tylnej części. Do tej układanki dołożono tarcze hamulcowe, chińskie opony i całkiem wygodną pozycję za kierownicą. Silnik rozwija niecałe 11 KM, co przeciętnie odbija się na dynamice. Świetnie za to wygląda sytuacja z bakiem paliwa – 20 l. To pozwoli pokonać ponad 500 km. Mając 10 tysięcy złotych, możemy ochoczo zerkać na nowe Junaki.

Aprilia Tuono fot. Aprilia

Aprilia Tuono

To motocykl, o którym zapewne słyszało niewielu. Aprilia jest jedną z najstarszych, wciąż funkcjonujących marek. Powstała w 1945 i do dziś stara się czarować designem i nietuzinkowymi rozwiązaniami. Tuono czerpie technologię z rasowego modelu RS 125. Mają niemal tożsame podwozie i identyczny silnik sprzężony z quick shifterem, co w tej klasie nie zdarza się zbyt często. Tuono przedstawia się równie ciekawie, co jej większy brat z sercem napędowym o pojemności 1100 i układem cylindrów V4. Tutaj jednak możemy jeździć na kategorię B. Do dyspozycji mamy 4-suwowy agregat rozwijający 15 koni mechanicznych. Niewiele, ale silnik wkręca się prawie do 11 tysięcy obr./min. Maszynę wyposażono w hamulce o średnicy 300 mm z przodu z czterotłoczkowym zaciskiem promieniowym. Względem poprzednika udało się podłubać przy ramie, co poskutkowało zmniejszeniem masy własnej do 144 kg.

Tuono świetnie odnajdzie się w mieście. Fanom małej turystyki nie powinny być straszne przejażdżki po drogach powiatowych i krajowych. Prędkość przelotowa na poziomie 100 km/h nie stanowi dla Włoszki problemu. Nowy sprzęt kupimy za około 23-25 tysięcy zł. Z uwagi na sporą utratę wartości, 10 tysięcy wystarczy na egzemplarze z lat 2020-2022.

Vespa GT/GTS 125 fot. Vespa

Vespa GT/GTS 125

Nie możemy skupiać się wyłącznie na motocyklach z nutą sportu. Polski krajobraz coraz szczelniej wypełniają skutery rozmaitej wielkości. Do tych najbardziej finezyjnych należy Vespa. Dość powiedzieć, że w latach 50. mogliśmy zobaczyć w siodle Audrey Hepburn i Gregory Pecka (Rzymskie wakacje z 1953). W kolejnych dekadach ekrany kin również koloryzowały maszyny z logo Vespy. Niczym byłby pobyt w Wiecznym Mieście bez przejażdżki na maszynie z Półwyspu Apenińskiego.

Do tego dochodzą liczne skojarzenia z wakacyjnym romansem, lodami i owocami morza wprost od rybaka z maleńkiej wioski. W naszej rzeczywistości Vespa też sprawdza się bez zarzutu. Ma w sobie sporo sznytu i blichtru. GT 125 to nasz cel. Zadebiutował w 2003 i mimo wysokiej ceny względem mniej wyszukanej konkurencji, dość szybko przypadł do gustu europejskiej klienteli. W kategoriach technicznych nie spodziewajmy się rozwiązań rodem z NASA. Mamy za to przyjemny w prowadzeniu skuter z silnikiem o mocy 11 KM, 14 KM lub 15 KM i prędkością maksymalną nieznacznie przekraczającą 105 km/h. Im młodszy, tym mocniejszy. Nasz budżet pozwoli na jednoślady z okolicy rocznika 2010.

Benelli BN 125 fot. Benelli

Benelli BN 125

Prawdziwym rynkowym szokiem są motocykle włoskiej marki Benelli, wskrzeszonej po latach niebytu. Oczywiście, dla redukcji kosztów mamy tu do czynienia z dopracowaną, chińską produkcją, ale model BN 125 zasługuje na uznanie. Wyeksponowana rama jest jednym z ważniejszych elementów designu. Cyfrowe, czytelne zegary prezentujące tylko podstawowe parametry jazdy są ciekawym akcentem. Siedzisko jest wystarczające dla jednej osoby. Niestety, wyżsi motocykliści mogą nieco narzekać. Oparty na wtrysku elektronicznym jednocylindrowy, chłodzony powietrzem silnik 125 ccm o mocy niespełna 11 KM, nieźle sprawdzi się w mieście i w spokojnej trasie szlakiem dróg powiatowych i gminnych. Pięciobiegowa, typowa dla klasy budżetowej przekładnia, działa całkiem precyzyjnie i bez zauważalnych zgrzytów. Realne zużycie paliwa oscyluje wokół 2,5-3 litrów na setkę. Nowe Benelli to wydatek na poziomie około 11 tysięcy zł.