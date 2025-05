Na jego pokładzie jest siedem tysięcy elektryków. Dokąd płynie największy samochodowiec świata?

BYD Shenzhen wyruszył w swój pierwszy rejs. 27 kwietnia 2025 r. odbił się od nadbrzeża portu w Jiangsu w Chinach. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Tak, należy do koncernu BYD. Koncernu BYD, który w 2024 r. osiągnął nie tylko rekordowy zysk. Firma chce teraz stawiać na sprzedaż międzynarodową i eksport. Nowa jednostka pływająca ma uzupełnić morską flotę koncernu i wspomagać ten proces.

Z Chin ruszył statek BYD-a z 7 tys. elektryków na pokładzie

BYD Shenzhen został zwodowany w styczniu tego roku. Ma 219,9 metra długości oraz 12 pokładów czekających na samochody. To daje powierzchnię odpowiadającą powierzchni 20 boisk piłkarskich. Dzięki temu Shenzhen piastuje tytuł największego statku typu RoRo (roll-on/roll-off) na świecie. Jednostka może być zasilana na dwa sposoby. Może czerpać napęd z gazu LNG lub konwencjonalnego oleju napędowego. Takie połączenie pozwala na ograniczenie emisji CO2 transportu. Statek rozwija 18,5 węzła. To daje jakieś 34 km/h.

Tym razem BYD Shenzhen zabrał na pokład 7 tys. pojazdów elektrycznych wyprodukowanych przez marki chińskiego koncernu. Taka liczba nie oznacza jednak wykorzystania jego pełnego potencjału. Pełny potencjał jednostki został bowiem obliczony na 9,2 tys. aut.

Gdzie BYD wysyła swoje elektryki? Upodobał sobie ten kraj

Kluczowe pytanie brzmi. W jakim kierunku płynie BYD Shenzhen z 7-tysiącami aut? Nie w kierunku Europy. Szefowie europejskich firm mogą spać spokojnie. Przynajmniej tym razem. Transport kieruje się bowiem w stronę Brazylii. Padło na Brazylię z prostego powodu. Tamtejszy rynek motoryzacyjny stanowi łakomy kąsek dla firm. To w końcu szósty co do wielkości rynek motoryzacyjny na świecie. Sukces w tym kraju stanowi papierek lakmusowy przed osiągnięciem sukcesu w całym regionie.

O kondycji rynku brazylijskiego niech świadczy fakt, że najchętniej kupowane auto w 2024 r., a więc Fiat Strada, sprzedało się w ilości wynoszącej blisko 145 tys. sztuk. To ponad jedna trzecia rocznej sprzedaży wszystkich nowych aut w Polsce.

Uderzenie w wolumenowy rynek brazylijski stanowi dla BYD ogromną szansę. Po pierwsze z uwagi na niższe wymogi w kwestii bezpieczeństwa. Po drugie Brazylia zwolniła elektryki i hybrydy z 35-proc. cła importowego. Wysłanie 7 tys. aut do tego kraju stanowi ważny krok na drodze, którą chiński koncern pokonał już w tym roku. W pierwszym kwartale udało mu się bowiem sprzedać poza granicami Państwa Środka 206 tys. pojazdów. To stanowi wzrost o 110 proc. rok do roku.