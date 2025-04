Łódź nie będzie mieć nowej linii tramwajowej. Nie starczyło na nią pieniędzy

Łódź dostała zastrzyk gotówki. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dofinansuje trasę tramwajową na ul. Warszawskiej. Inwestycja ma kosztować 87 mln zł. Jak jednak informuje serwis Transport-publiczny.pl, nie wszystkie z planowanych inwestycji mają takie szczęście. Na niektóre zabrakło pieniędzy. Skończyło się wyłącznie na obietnicach...

Nie będzie tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki i Centralnego Szpitala Kliniczny

Pierwszym przykładem z brzegu jest tramwaj, który miał jechać do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Torowiska na ul. Rzgowskiej nie będzie ani teraz, ani do 2029 r. Powód jest prosty. Nie ma pieniędzy na realizację inwestycji, która została wyceniona na niespełna 50 mln zł. Choć nie tylko o finanse tu chodzi. Problemem okazała się również prognozowana efektywność odcinka. Ta była mniejsza, niż w przypadku innych realizacji. Dlatego projekt przegrał i został odłożony na przysłowiową półkę.

Śmiercią naturalną umarł również projekt tramwaju na ul. Czerwonej i Wróblewskiego. W tym przypadku decydują wyłącznie finanse. Budowa w czasie kampanii była obiecana przez Waldemara Budę, czyli byłego ministra inwestycji i rozwoju. Była obiecana i obietnicach się skończyło, bo PiS wypadł z ław rządowych. Miasto natomiast nie ma własnych środków na jej realizację. Szczególnie że budowa trasy i zakup taboru do jej obsługi został wyceniony na 230 mln zł. To tyle, ile wynosi połowa planowanego deficytu budżetowego Łodzi w 2025 r.

Do zamrażarki trafiły jeszcze trzy linie tramwajowe za blisko 390 mln zł

Powyższe projektu łódzkiej modernizacji sieci tramwajowej były najgłośniejsze. Nie tylko one trafiły jednak do zamrażarki. W Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ znaleźć można jeszcze trzy planowane remonty. Te dotyczą ul. Konstantynowskiej i krańcówki Zdrowie, ciągu tramwajowego Żeromskiego – Politechnika oraz ul. Srebrzyńskiej wraz z budową węzła przesiadkowego przy przystanku Łódź Koziny. Tych inwestycji na razie również nie będzie. Miały kosztować łącznie 389,2 mln zł. Miasto tych pieniędzy nie ma. Nie udało się też znaleźć na nie finansowania. Choć dokumentacja pod remonty jest w pełni gotowa.

Szkoda, że w Łodzi nie uda się zrealizować tylu inwestycji tramwajowych. Tym bardziej że elektryczne pojazdy szynowe gwarantują zeroemisyjny transport w mieście, a do tego szybki czas dotarcia do celu. Pewnych rzeczy przeskoczyć się jednak nie da. Szczególnie że mówimy o budowach wartych w sumie 670 mln zł. To kwota, której ot tak wyczarować się nie da.