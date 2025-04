Niemieckie firmy w tarapatach. Sprzedaż nowych samochodów premium spada. To złe wieści dla Polski

Wzrost sprzedaży nowych samochodów w 2025 r.? To będzie spore wyzwanie dla wielu firm. W segmencie premium Mercedes i Porsche zmagają się ze sporymi problemami. Obie marki dostarczyły w pierwszym kwartale 2025 r. mniej aut niż rok wcześniej. Wyniki z niektórych kluczowych rynków są wręcz szokujące.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwsze elektryczne Porsche Macan - poznaliśmy je z bliska przed światową premierą

Porsche globalnie zaliczyło spadek o 8 proc. (w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 r.) Do klientów trafiło łącznie ponad 71,4 tys. samochodów. Niby nie jest źle, ale dane z ważnych rynków są wręcz zatrważające dla niemieckich menedżerów. Na tak kluczowym chińskim rynku Porsche zaliczyło spadek aż o 42 proc.! W Europie dostarczono zaś o 10 proc. mniej aut. Na macierzystym rynku sprzedaż zmalała zaś aż o 34 proc. (zamówienia dla klientów w Niemczech to łącznie 7495 samochodów).

W Ameryce było dobrze. Było

Pocieszające dla Porsche są jedynie wyniki z Ameryki Północnej. Okazało się, że początek roku to wzrost aż 37 proc. (łącznie 20,6 tys. aut). Według analityków tak dobry rezultat to efekt m.in. realizacji opóźnionych dostaw niektórych modeli, które pierwotnie miały trafić do klientów jeszcze w 2024 r.

Wyniki Mercedesa także nie napawają optymizmem. Pierwszy kwartał 2025 r. spółka zakończyła słabym wynikiem. Dostawy nowo wyprodukowanych samochodów spadły o 7 proc. Na rynek trafiło ponad 529 tys. egzemplarzy. Rok wcześniej było to zaś ponad 568 tys. aut. Wśród nich skromny udział miały modele elektryczne. To zaledwie 45,5 tys. samochodów (rok wcześniej było zaś ponad 50 tys.). W segmencie elektryków Mercedes zanotował 10 proc. spadek.

Niemiecki koncern zmaga się z problemami na swoich kluczowych rynkach. W Niemczech sprzedaż zmniejszyła się o 10 proc. Ten sam wynik odnotowano w Chinach. Na rynku europejskim liczba dostarczonych aut to aż o 7 proc. mniej. Dość skromnym pocieszeniem są wiadomości z rynku amerykańskiego. Od stycznia do końca marca 2025 r. zanotowano symboliczny wzrost o 1 proc. Po wprowadzeniu nowych ceł trudno jednak liczyć na dobre prognozy na kolejne miesiące 2025 r. Dotyczy to także firm w Polsce. Nie jest bowiem tajemnicą, że przemysł motoryzacyjny w Niemczech korzysta z wielu dostawców, którzy produkują komponenty w naszym kraju. A im mniej zamówień, tym trudniej będzie utrzymać dotychczasowe zatrudnienie. Według danych z raportu Motobarometr 2024 aż 32 proc. przedsiębiorstw z branży planowało ograniczenie liczby pracowników w 2025 r. To aż osiem razy więcej niż rok wcześniej.