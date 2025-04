Wściekli kierowcy w Zakopanem. Teraz jest źle. W wakacje będzie dramat

Most na ulicy Powstańców Śląskich został zamknięty 7 kwietnia. Wszystko w związku z remontem i modernizacją obiektu. Pierwsze prace ruszyły jeszcze pod koniec 2024 roku, jednak dotyczyły one głównie utwardzenia skarp przepływającego pod mostem potoku. Teraz jednak drogowcy przystąpili do głównej części inwestycji, a więc przebudowy przeprawy.

Ważny most na trasie z Zakopanego do Kościeliska zamknięty. Szykują się korki

Zgodnie z terminarzem modernizacja mostu może potrwać do 8 października. Włodarze Kościeliska rekomendują kierowcom korzystanie z objazdu wytyczonego drogą wojewódzką nr 958, a więc ulicami Nowotarską, Kościeliską, Skibówki, Krzeptówki, a następnie Strzelców Podhalańskich.

Skutków zamknięcia mostu obawiają się mieszkańcy. Ich zdaniem w sezonie wakacyjnym cała okolica utknie w gigantycznych korkach. "Ulica Nowotarska i Kościeliska zawsze korkują się w sezonie i to bez remontów i objazdów. Jak cały ruch ma być tędy poprowadzony to będzie istny dramat" - stwierdza jedna z mieszkanek Zakopanego cytowana przez redakcję portalu gazetakrakowska.pl. "Powinni pomyśleć o tymczasowej przeprawie. Tak nie będzie dało się żyć. Będziemy protestować przeciwko takim rozwiązaniom" - dodaje.

Wójt Kościeliska zabiera głos w sprawie remontu mostu

Do sprawy odniósł się już wójt Kościeliska Roman Krupa. Jak tłumaczy, modernizacja mostu koło Kasprowego realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem i "jest w jak najlepszym zakresie zaplanowana". Jak dodaje, nie można było odwlekać terminu prac, a realizacja rozpoczyna się w momencie, w który na terenie Kościeliska następuje stabilizacja pogody. "Kiedy roboty miałyby być u nas prowadzone? W zimie? Poza tym dochodzą kwestie związane z udzielonym dofinansowaniem: terminy rozliczenia, itd" - stwierdza wójt za pomocą social mediów. "U nas proces inwestycyjny jest ograniczony do okresu od kwietnia do października. Jest często bardziej kosztochłonny, czasochłonny i społecznie problematyczny. Pamiętajcie o tym" - przypomina mieszkańcom.

Co więcej, zwraca uwagę, że nie ma praktycznie lepszego momentu na rozpoczęcie prac. "Biorąc pod uwagę zmianę charakteru wypoczynku (krótkie okno rezerwacyjne, mocno obłożone weekendy) na naszym terenie, na Podhalu żyjemy w okresie kiedy tak naprawdę nie ma już okresów poza sezonowych. Pisząc w wprost, sezon trwa u nas praktycznie cały rok. Biorąc pod uwagę powyższe każdy termin inwestycji jest dyskusyjny" - dodaje Krupa.