Niemcy mają nowy problem. Nowe samochody utknęły w amerykańskich portach

Niemcy znaleźli się pod ostrzałem. Po wprowadzeniu nowych taryf celnych (25 proc. na import pojazdów) przez amerykańską administrację władze Grupy Volkswagen podjęły bezprecedensową decyzję. Wstrzymano wszystkie nowe transporty samochodów do USA. Zakaz objął statki i pociągi (część transportu jest realizowana koleją z zakładów w Meksyku), które jeszcze nie wyruszyły w drogę. A co z tymi, które już dawno wyruszyły w trasę? Tak oto pojawił się nowy problem.

Niemiecki koncern każdego roku wysyła do USA ok. 2,8 mln pojazdów. Trudno jeszcze ocenić, ile z nich dotarło przed wprowadzeniem zakazu a wejściem ceł w życie. Według Reutersa to, co dotarło do USA po 2 kwietnia, na razie nie trafi do dealerów. W większości to samochody marki Audi, która nie produkuje swoich aut w USA. Władze niemieckiej grupy podjęły decyzję o pozostawieniu samochodów w parkingach zlokalizowanych na terenie portów.

Zapasy na dwa-trzy miesiące handlu

Na razie Audi ma jeszcze spore zapasy samochodów, które trafiły na rynek amerykański przed wprowadzeniem nowych taryf celnych. Według danych Reutersa zapasy powinny wystarczyć na mniej więcej dwa miesiące sprzedaży (konkurencja zrobiła zaś zapasy na trzy miesiące). Co potem? To dobre pytanie, gdyż najchętniej kupowany model Audi w USA to Q5, którego produkcja odbywa się w Meksyku. Pozostałe auta z gamy importowane są z europejskich fabryk (m.in. z Niemiec i Węgier).

Potencjalne problemy z dostępnością samochodów niemieckiej marki mogą także z czasem dotknąć klientów w Europie. Samochodowce wyczarterowane przez Grupę Volkswagen kursują w obu kierunkach z pełnym załadunkiem. Z Europy płyną auta z lokalnej produkcji. W drodze powrotnej przewożone są zaś samochody produkowane w meksykańskich zakładach. Popularny model SUV-a Q5 trafia bowiem do europejskich klientów z fabryki w meksykańskim Puebla. Tak było z poprzednikiem. Tak też jest z aktualną trzecią generacją samochodu.