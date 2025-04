Po miesiącach zapowiedzi i rozmów, program dopłat do rowerów elektrycznych powoli nabiera finalnych kształtów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi w kwietniu pilotażowy program wsparcia, a jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie pełnej wersji dopłat. Całość ma kosztować nawet 50 milionów złotych (planowo dofinansowaniem ma zostać objętych ok. 17 333 szt. rowerów). Co wiemy na jego temat?

Nowy program dopłat do rowerów elektrycznych. Na jaką dopłatę możemy liczyć?

Z założenia program będzie funkcjonował podobnie do projektu dopłat "Mój elektryk". Tym razem jednak beneficjentami będą osoby prywatne oraz przedsiębiorcy zainteresowani zakupem roweru elektrycznego. Głównymi założeniami projektu jest poprawienie czystości powietrza w miastach, a także ułatwienie przemieszczania się osobom wykluczonym transportowo, a więc osobom starszym czy z terenów wiejskich. "Zależy nam na tym, żeby te osoby, które korzystają dziś z rowerów zwykłych, mogły przesiąść się na elektryczne i żeby było im łatwiej np. dojeżdżać do pracy" – stwierdził wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Augustyn.

Oczywiście w projekcie programu znalazły się konkretne ograniczenia. Dopłaty mają dotyczyć wyłącznie nowych rowerów elektrycznych i tylko tych zgodnych z europejskimi normami, a więc wyposażonych w pomocniczy napęd elektryczny o napięciu nie wyższym niż 48 V i o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W. Będą musiały również posiadać akumulator litowo-jonowy (lub inny, o podobnej specyfikacji) o pojemności minimum 10 Ah, który może być ładowany przy pomocy domowego gniazdka. Co więcej, jednoślady muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

Dla osób prywatnych przewidziano dofinansowanie wynoszące maks. 50 proc. kosztów zakupu roweru, jednak nie więcej niż 2500 zł. W przypadku jednośladów typu cargo i elektrycznych wózków rowerowych dopłata wzrośnie maksymalnie do 4500 zł. Co warte podkreślenia, firmy będą mogły liczyć na identyczne progi kwotowe, jednak dodatkowo będą miały możliwość wliczenia zakupu takiego roweru do kosztów uzyskania przychodu. Środki wypłacane będę w formie refundacji, a więc przyznawane już po dokonaniu zakupu. Dodatkowo wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dopłatę na wyłącznie jeden jednoślad. Do programu kwalifikowane będą jedynie rowery nabyte od 4 lipca 2024 r. do 30 maja 2029 r.

Rowery elektryczne objęte dopłatami. Pierwsze wnioski przed wakacjami

Równolegle z dopłatami, planowana jest współpraca z samorządami, które miałyby ułatwiać mieszkańcom korzystanie z programu oraz nadzorować lokalną dystrybucję środków. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, chce rozpromować program zwłaszcza w miastach średniej wielkości, w których rowery elektryczne mogłyby realnie konkurować z samochodami jako codzienny środek transportu.

To pierwsze tego typu ogólnopolski program, który może poważnie wpłynąć nie tylko na sprzedaż rowerów, ale też na politykę transportową miast. Jak stwierdzają nieoficjalnie przedstawiciele NFOŚiGW zainteresowanie branży rowerowej jak i samorządów jest ogromne. Co ciekawe, optymistyczne sygnały płyną z innych krajów, m.in. Niemiec, Austrii i Francji, gdzie podobne programy doprowadziły do gwałtownego wzrostu popularności "e-bike’ów". Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze wnioski będzie można składać jeszcze przed wakacjami.