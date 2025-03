W siedzibie firmy Alstom w 2024 r. wystrzeliły korki szampanów. Powód jest bardzo prosty. Firma zgarnęła bowiem wart 500 mln euro kontrakt w Arabii Saudyjskiej. Chodzi konkretnie o stworzenie systemu tramwajowego i dostawę nowatorskich tramwajów do miasta Al-Ula.

Te tramwaje są jakby... luksusowe. A do tego jeżdżą bez trakcji

Wygrany przetarg oznacza sporą szansę dla Alstoma. Jest jednak również sporym wyzwaniem. Linia będzie liczyła bowiem 22,4 km długości, ma składać się z 17 przystanków, ale zostanie pozbawiona trakcji. Tramwaje nie mogą liczyć na zasilanie za pomocą przewodów zawieszonych nad torami. Muszą być zatem w pełni bateryjne. Trzeba je wyposażyć w akumulatory, które będą stanowić źródło napędu dla silników i pokładowych urządzeń.

Inżynierowie Alstoma nie przejmują się trudnościami. Po prostu wzięli się do pracy. Pierwszym jej efektem są wizualizacje. Na potrzeby transportu w Arabii Saudyjskiej francuska firma zaadoptowała tramwaje Citadis. Modele o zasilaniu bateryjnym otrzymały jedynie przydomek B. Ich design nie stanowi zatem zaskoczenia. Zaskakujące będzie wykończenie pojazdów. To okaże się naprawdę luksusowe. Pasażerowie podczas przejazdu między przystankami znajdą się w przestrzeni, która ma urzekać drewnianymi elementami wykończenia, mosiężnymi zdobieniami czy pokrowcami na siedzeniach.

Tak będą wyglądać tramwaje na baterie jeżdżące w Arabii Saudyjskiej. Jest klimat! Fot. Alstom

Alston za pół mld euro dostarczy 20 tramwajów i nie tylko

Za 500 mln euro Alstom dostarczy w sumie do Arabii Saudyjskiej 20 tramwajów. Na tym jednak nie koniec. Bo firma będzie odpowiedzialna również za stworzenie pełnej infrastruktury oraz testowanie i uruchomienie linii do codziennej eksploatacji. Poza tym francuskie przedsiębiorstwo będzie odpowiedzialne za utrzymanie tramwajów przez dziesięć lat. W tym ma mu pomóc narzędzie nazwane HealthHub. To nic innego, jak program do zdalnego monitorowania taboru.

Koncept to dużo? Trudno uwierzyć, że na tym zatrzymało się zaawansowanie prac nad projektem. Ten musiał już pójść o kilka kroków dalej. Szczególnie że ukończenie prac zostało zapowiedziane na 2027 r. W praktyce francuskiej firmie nie zostało zatem dużo czasu.

Tak będą wyglądać tramwaje na baterie jeżdżące w Arabii Saudyjskiej. Jest klimat! Fot. Alstom

Alstom jest francuski. Czemu Polacy też się cieszą z jego sukcesu?

Alstom jest francuskim przedsiębiorstwem. Wizualizacje tramwajów dotyczą z kolei Arabii Saudyjskiej. Czy mamy się zatem czym zachwycać? Oczywiście, że tak. Bo Alstom jest szeroko obecny w naszym kraju. Firma posiada w naszym kraju zakłady od 1997 r. Dziś oznaczają one aż 9 lokalizacji. W polskiej filii spółki zatrudnionych jest ponad 4 tys. osób. Łączna skala inwestycji w naszym kraju sięga z kolei miliarda złotych. To oznacza, że tramwaje dla Arabii Saudyjskiej pośrednio mogą się wiązać z pracą także dla Polaków. Środki z tego kontaktu mogą zasilić także nasz budżet i mogą oznaczać skalę dalszej inwestycji w polskie zakłady.