Kobiety zdecydowały. Wybrały najlepsze nowe auta na świecie

Poznaliśmy najlepsze auta na świecie zdaniem kobiet, a właściwie kilka samochodów, które zostały wybrane w 15. edycji konkursu WWCOTY. Organizacja Women’s World Car of the Year składa się z 82 dziennikarek motoryzacyjnych pochodzących z 55 różnych państw, które w swojej pracy zawodowej zajmują się m.in. oceną samochodów. Jest to jedyne globalne jury w branży moto, złożone wyłącznie z kobiet. Polskie media mają w tym gremium dwie przedstawicielki.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 81 pojazdów. Wymogiem zakwalifikowania aut do plebiscytu była obecność danego modelu w sprzedaży na co najmniej dwóch kontynentach lub w 40 krajach w 2024 r. Dziennikarki w ocenie nowych aut zwracały uwagę na takie aspekty jak: bezpieczeństwo, jakość, design, stosunek jakości do ceny, przyjazność dla środowiska, nowe technologie czy przyjemność z jazdy.

Jurorki swoje głosy oddały w ośmiu kategoriach: samochód miejski, duży samochód, kompaktowy SUV, duży SUV, auto terenowe, samochód sportowy i luksusowy, najlepsza technologia oraz nagroda Sandy Myhre dla marki najbardziej przyjaznej kobietom.

Laureaci konkursu Women’s World Car of the Year 2025

Pojazdy wybrane najlepszymi w swoich kategoriach, przejdą teraz do ostatniej rundy oceniania, która wyłoni zwycięzcę głównej nagrody Women's Worldwide Car of the Year - czyli najlepszego auta na świecie w ocenie kobiet.

MINI Cooper – najlepsze auto miejskie

Audi A6 e-tron – najlepsze duże auto

Kia EV3 – najlepszy kompaktowy SUV

Hyundai Santa Fe – najlepszy duży SUV

Toyota Land Cruiser – najlepsze auto terenowe

Porsche Panamera – najlepsze auto luksusowe i sportowe

Marka BYD - najlepsza technologia

Marka Volvo - nagroda Sandy Myhre

Finał plebiscytu 6 marca

Zwycięski samochód w konkursie Women's Worldwide Car of the Year wyłoniony z wyżej wymienionego grona, zostanie ogłoszony 6 marca 2025 roku, czyli na dwa dni przed Międzynarodowym Dniem Kobiet. W galerii wykorzystano zdjęcia producentów samochodów.