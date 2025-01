Tak urośnie Strefa Płatnego Parkowania w stolicy w 2025 i 2026 roku

Warszawa dysponuje rekordowo dużą strefą płatnego parkowania w Polsce. To jednak nie powinno dziwić. W końcu stolica jest też największym miastem. Dlatego SPP obejmuje w niej 446,5 km ulic i 61 tys. miejsc postojowych. Taka ilość odpowiada nieco ponad 10 proc. powierzchni.

REKLAMA

Zobacz wideo 20-latek driftował pod sklepem. Zabawa zakończyła się mandatem w wysokości 5000 złotych i 10 punktami karnymi

Na początek Mokotów. W 2026 r. Służewiec i Okęcie

Na tym jednak plany stołecznego ratusza się nie kończą. W listopadzie 2024 r. strefa rozszerzyła się na część Saskiej Kępy. Kolejne części miasta "pochłonie" już w 2025 r. Konkretnie 3 lutego 2025 r. Tym razem parkometry pojawią się na Dolnym i Górnym Mokotowie. SPP objęty zostanie obszar między Wisłostradą, ul. Idzikowskiego, Domaniewską, Woronicza i al. Żwirki i Wigury.

Kolejne punkty na planie strefy płatnego parkowania ZDM chciałoby wprowadzić na wiosnę 2026 r. Wtedy planowane jest rozszerzenie obszaru opłat za parkowanie o Służewiec (do ul. Cybernetyki) i w część Okęcia (od ul. 1 Sierpnia do ul. Hynka).

Czy w Warszawie powstanie śródmiejska strefa droższego parkowania?

W kontekście planowanego rozszerzania strefy płatnego parkowania w Warszawie warto zadać jeszcze jedno pytanie. Co z modernizacją obszaru już istniejącego? To miałoby konkretnie polegać na wyznaczeniu śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Tu opłaty miałyby być wyższe, a do tego obowiązywałyby także w weekendy i święta.

O wprowadzeniu w stolicy strefy w strefie mówi się od 2019 r. Wtedy wspominał o niej Rafał Trzaskowski. Słowa prezydenta nie przekuły się jednak w czyny. Czemu? Śródmiejska strefa płatnego parkowania wymaga przemyślenia i rozwiązania jeszcze jednej kwestii. Chodzi o pojazdy nielegalnie parkujące poza miejscami wyznaczonymi w SPP. Tu kierowca nie dostanie mandatu od zarządcy SPP. Tu mandat powinna wystawić straż miejska lub policja.

Dlatego "ten problem trzeba rozwiązać, zanim zrobimy krok dalej, bo ewentualna podwyżka opłat tylko pogłębiłaby skalę nielegalnego parkowania" – powiedział naszym kolegom ze stołecznej Wyborczej Łukasz Puchalski – dyrektor ZDM w Warszawie.

Kierowcy na Saskiej Kępie się skarżą. Co na to ZDM?

SPP na Saskiej Kępie pojawiło się w listopadzie 2024 r. I kierowcy z miejsca zaczęli się na nie skarżyć. Nie chodzi jednak o odpłatność za parkowanie. Problemem stał się brak opłat między ul. Saską a ul. Międzynarodową i Kanałem Wystawowym, m.in. ze szpitalem dziecięcym przy ul. Niekłańskiej. Samochodów na tych ulicach jest tak dużo, że mieszkańcy okolicznych bloków mają problem ze znalezieniem luki dla siebie.

W tym przypadku jednak ZDM nie planuje żadnych modyfikacji. Te ulice nie zostaną objęte SPP ani w 2025, ani 2026 r. Taką informację przekazał Łukasz Puchalski – dyrektor ZDM w Warszawie stołecznej Wyborczej.