Od dziś duże zmiany w warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania

Od czwartku kierowcy parkujący w Strefie Płatnego Parkowania mogą korzystać z aż sześciu aplikacji mobilnych do opłacania postoju. To znaczące zwiększenie dostępnych opcji, ponieważ dotychczas funkcjonowały tylko trzy takie rozwiązania. Nowi operatorzy to AnyPark, mPay oraz CityParkApp, które dołączyły do dotychczasowych dostawców: MobiParking (SkyCash), moBILET i Flowbird.

Więcej możliwości dla kierowców, ale ceny te same

Rozszerzenie listy dostępnych aplikacji to odpowiedź na rosnącą popularność płatności mobilnych w SPPN. W 2023 roku aż 45 proc. wszystkich opłat za parkowanie dokonywano właśnie za pomocą aplikacji. Nowi operatorzy umożliwiają jeszcze wygodniejsze korzystanie z usług. W każdej z aplikacji strefa jest oznaczona jako "WarszawaSPPN", a opłaty są naliczane wyłącznie za rzeczywisty czas parkowania.

Dzięki aplikacjom użytkownicy mogą szybko i intuicyjnie opłacić postój, przedłużyć go bez konieczności powrotu do samochodu oraz wybierać spośród różnych metod płatności, takich jak karta bankowa, BLIK czy doładowanie konta w aplikacji. Dodatkowo aplikacje MobiParking (SkyCash) i moBILET oferują płatność za pomocą SMS lub kodów IVR.

Nowoczesne parkometry na ulicach Warszawy

Oprócz nowych aplikacji mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowoczesnych parkometrów, które pojawiły się m.in. na Saskiej Kępie, Kamionku oraz placu Grunwaldzkim. Dwa pierwsze z wymienionych obszarów SPPN są całkiem nowe, bo opłaty za parkowanie zaczęły tam obowiązywać 4 listopada 2024 roku. Firma City Parking Group, która wygrała przetarg na dostawę i montaż urządzeń, wymienia parkomaty na całym obszarze SPPN. Nowe urządzenia oferują prostszy interfejs, możliwość płatności BLIK oraz funkcję przedłużania czasu postoju za pomocą kodu QR.

Warszawski ZDM przypomina - można parkować bez naklejek

Warszawa od dawna promuje nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają życie kierowcom. Dzięki systemowi kontroli opartemu na rejestracji numeru rejestracyjnego w aplikacjach nie ma potrzeby stosowania dodatkowych oznaczeń, takich jak naklejki czy kartki informujące o opłacie za postój przez aplikację mobilną.