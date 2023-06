Ile kosztuje Bugatti Chiron? Pierwsi klienci płacili promocyjne 2,9 miliona dolarów

Bugatti Chiron już w podstawie ma silnik W16 i 1500 KM

W przypadku Bugatti Chirona określenie "samochód wyjątkowy" nie mówi nic. Następca Veyrona należy do wąskiego grona pojazdów, które wymykają się nawet pojęciu supersamochodu. Często pojazdy tego typu nazywa się nawet hipersamochodami. To elita motoryzacyjnej elity, dostępna tylko dla najbogatszych. Bugatti Chiron debiutowało już jakiś czas temu - podczas Salonu Samochodowego w Genewie w 2016 r. Ten premierowy, bazowy Chiron był napędzany przez potężny, ośmiolitrowy, poczwórnie doładowany silnik W16 o mocy 1500 KM i 1600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Osiągi? Pierwsza setka w mniej niż 2,5 s, dwusetka poniżej 6,5 s, a 300 km/h na liczniku to kwestia 13,6 sekundy. Więcej motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Bugatti Chiron - ile powstanie sztuk? Samochód dla wybranych

Premierowy Chiron legitymował się prędkością maksymalną w okolicach 420 km/h. Oczywiście w kolejnych latach Bugatti wypuszczało jego kolejne wcielenia. Szybsze, lżejsze, bardziej skrojone pod tor albo w ogóle w jakiejś przepięknej wersji ze zmodyfikowanym nadwoziem, nawiązującym oczywiście do bogatej historii marki.

Niezależnie od odmiany Bugatti Chiron zawsze jest ściśle limitowane, astronomicznie drogie i wyprzedane już w momencie oficjalnej premiery. Na takie samochody mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi ludzie na świecie. W sumie ma powstać zaledwie 500 egzemplarzy Chirona. Każdy jest na swój sposób wyjątkowy i trudno będzie spotkać dwa identyczne egzemplarze. Nawet, jeśli właściciele Bugatti zorganizowaliby jakiś zlot. Francuska supermarka jest też mistrzem w tworzeniu kolejnych jeszcze ściślej limitowanych, wyjątkowych edycji specjalnych.

Bugatti Chiron - ile kosztuje?

W przypadku tak egzotycznych marek mówienie o cenie to zawsze zabawa i poruszanie się w orientacyjnych kwotach. Pewnie nigdy nie dowiemy się, ile dokładnie zapłacił dany klient za swój egzemplarz, poza tym Bugatti kupują ludzie, którzy nie muszą liczyć milionów euro na koncie. Często do wyjściowej ceny, która trafia do mediów, dorzucają kolejne astronomiczne kwoty za personalizacje swojego samochodu. Bardzo podobnie działają luksusowe marki pokroju Bentleya i Rolls-Royce'a.

Ile kosztuje Bugatti Chiron? W przypadku podstawowej wersji najczęściej pojawia się informacja, że szejkowie i piłkarze musieli przygotować 2,9 miliona dolarów. Przy ostatnio mocniejszej złotówce i kursie z 19 czerwca 2023 r. daje to prawie 12 milionów złotych. Bugatti Chiron był wyraźnie droższy od swojego poprzednika. "Zwykłe" Bugatti Veyron swego czasu wyceniono na 1,9 miliona dolarów, a więc około 7,74 miliona złotych.

Ile kosztuje Bugatti Chiron? Sprawdzamy kolejne wersje

Niecałe trzy miliony dolarów to bardzo nisko zawieszona poprzeczka dla Chirona, a Francuzi bardzo szybko zaczęli kusić bogaczy kolejnymi wersjami. Wybraliśmy kilka przykładów, żeby pokazać, jak drogi Chiron może być. Wycieczkę zaczniemy od Bugatti Chiron Noire, który stylistycznie nawiązywał do Bugatti La Voiture Noire, "najdroższego samochodu świata". Czarny Chiron Noire nie był aż tak drogi. Kosztował podobno 3,25 miliona dolarów, czyli 13,25 miliona złotych przy dzisiejszym kursie.

Trochę droższy okazał się jubileuszowy Bugatti Chiron Sport 110 Ans Bugatti na 110. urodziny marki. Urodzinowy Chiron z motywami francuskiej flagi kosztował 3,3 miliona dolarów, a więc ok. 13,5 miliona złotych. Dokładnie tyle, co Bugatti Chiron Sport. To odchudzony Chiron nastawiony na osiąganie jak najwyższej prędkości maksymalnej. Z kolei 3,6 miliona dolarów (14,67 mln zł) trzeba było zapłacić za Bugatti Chirona Pur Sport. To to wolniejsze wydanie hipersamochodu, choć... niekoniecznie. Pur Sport poświęca prędkość dla jak najlepszego prowadzenia. Bugatti Chiron Super Sport 300+ to już 3,9 miliona dolarów. Prawie 20 milionów złotych za wersję, która potrafi się rozpędzić do 482 km/h. Powstało tylko 30 egzemplarzy tak szybkiego Chirona.

A teraz kilka kolejnych ciekawostek i specjalnych aut na bazie Chirona. Powstała tylko jedna sztuka Chirona Hermes Edition za 6 milionów dolarów (24,4 mln zł). Z kolei spektakularny Bugatti Mistral Roadster jest trochę tańszy, ponieważ kosztuje ok. 5 milionów dolarów (20 mln zł). Bugatti Divo to 5,4 miliona dolarów (22 mln zł). To jednak wciąż mało. Bugatti Centodieci? 8,6 miliona dolarów (35,05 mln zł). Kończymy wspomnianym już Bugatti La Voiture Noire. Na targach, na których byliśmy w 2019 r. podano, że ktoś wydał na nie 16,7 miliona euro - szokujące 70 milionów złotych przy kursie w momencie zakupu.

Bugatti Mistral fot. Bugatti

Bugatti Divo fot. Bugatti

Bugatti La Voiture NoireBugatti La Voiture NoireBugatti La Voiture Noire fot. Filip Trusz