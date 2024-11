Nowa linia autobusowa w Warszawie. Dokąd pojedziemy L53?

Nowy rok, nowy budżet i nowe plany. Tak najlepiej podsumować przetarg na realizację połączeń komunikacji zbiorowej w Piasecznie. Gmina ma szeroko zakrojone plany. Zwiększy częstotliwość aktualnie realizowanych połączeń i dołoży do siatki nowe. Zaktualizowany grafik ma wejść w życie już 1 grudnia 2024 r.

Nowa linia L53 skomunikuje okolice Piaseczna i da połączenie z Warszawą

Nowa linia autobusowa o oznaczeniu L53 połączy Piaseczno z Józefosławem, Julianowem i Chylicami. Nie będzie wjeżdżać do Warszawy. Ma bowiem stanowić połączenie lokalne, które oczywiście da także łącznik z komunikacją w stolicy.

Linia L53 połączy centrum Piaseczna z ul. Energetyczną, a potem przez Józefosław i Julianów dojedzie do tzw. ul. Urbanistów Bis i dalej ulicami Julianowską, Wschodnią i Dworską do Chylic. Mieszkańcy nowych osiedli przy ul. Urbanistów zyskają zarówno połączenie ze szkołą podstawową w Chylicach, Piasecznem, Józefosławiem oraz ul. Puławską, gdzie kursują autobusy linii 700 ułatwiające dojazd do Warszawy – zapewnia burmistrz Piaseczna – Daniel Putkiewicz w oficjalnym komunikacie umieszczonym na stronie gminy.

Piaseczno wyda na komunikację miejską w 2025 r. 35 mln zł

Nowa linia autobusowa jest kluczowa, ale stanowi tak naprawdę dopiero element rozbudowanej siatki połączeń funkcjonującej w Piasecznie. Miejscowość mocno o nie dba. Właśnie dlatego może się pochwalić największą siecią komunikacji drogowej i szynowej wśród gmin podwarszawskich. Za serią połączeń idą oczywiście duże środki wydatkowane na ich utrzymanie. W 2025 r. Piaseczno wyda na transport publiczny 35 mln zł, czyli o blisko 30 proc. więcej, niż w 2024 r. W tym roku wydatki wynoszą bowiem 27 mln zł.

Organizatorem transportu dla Piaseczna jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. ZTM prowadzi właśnie przetarg publiczny na przewoźników dla linii 700 oraz linii L. Umowa, która ma wejść w życie od 1 grudnia 2024 r., mówi o obsłudze linii L autobusami o długości do 9 m. W 2025 r. pojawi się kolejny przetarg. Tym razem na wyłonienie przewoźnika linii L autobusami o długości 12 m.