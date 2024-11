To koniec warszawskich biletomatów. Ratusz zdecydował

Jak informują nasi koledzy z warszawskiej Wyborczej, odłączenie 200 biletomatów od sieci rozpoczęło się 3 listopada. ZTM nie "odcina" jednak wszystkich urządzeń. Działać przestają jedynie te żółto-granatowe, a więc obsługiwane przez firmę Asec. Funkcjonowały na ulicach stolicy od półtorej dekady. Pasażerowie nadal mogą korzystać z biletomatów czerwonych. Ich operatorem jest Mennica Polska.

Żółto-granatowe biletomaty Asec nie drukują już biletów ZTM

No dobrze, ale skąd nagła decyzja o odłączeniu od sieci biletomatów firmy Asec? Jak poinformował Wyborczą rzecznik ZTM – Tomasz Kunert, "powodem zakończenia współpracy były opóźnienia w płatnościach zobowiązań wobec ZTM". Nieoficjalnie wiadomo, że w sprawie braku płatności trwa właśnie proces sądowy.

Biletomaty Asec cały czas działają, ale w Kolejach Mazowieckich. W jej pociągach nadal można nabyć bilet w automacie. Spółka w rozmowie z Wyborczą zaznacza także, że "nic nie wiem o problemach w rozliczeniach finansowych".

Problemy operatora biletomatów w Warszawie – firmy Asec zaczęły się jednak dużo wcześniej, bo już w 2008 r. To wtedy stołeczne ZTM dopuściło do obsługi systemu biletów komunikacji miejskiej drugą firmę. Firmą tą stała się Mennica Polska. Poza tym stare biletomaty Asec były krytykowane. "Zjadały" monety, nie wydawały reszty czy miały problem z kodowaniem biletów.

Czy odłączenie 200 biletomatów utrudni życie mieszkańcom Warszawy?

Dziś na sieć obsługującą pasażerów składa się ponad 2,2 tys. biletomatów w autobusach, tramwajach i pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej oraz ponad 600 biletomatów na ulicach Warszawy i gmin aglomeracji. A przecież coraz częściej spotykaną alternatywą są aplikacje w postaci Jakdojade, moBILET, SkyCash, mPay, GoPay i zbiletem.pl. Czy zatem odłączenie od sieci 200 urządzeń zarządzanych przez Asec może utrudnić życiem pasażerom ZTM w Warszawie? To raczej mocno wątpliwe.

Warszawa szykuje nowy system biletowy. Będzie gotowy w 2027 r.

Na tym jednak nie koniec. Bo jak informuje Wyborczą Tomasz Kunert, "od dłuższego czasu ZTM szykuje całkiem nowy system biletowy, który przyniesie rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej". Nowy system ma być dostępny w 2027 r. Na czym będzie polegać? Bilety okresowe zostaną przypisane do indywidualnego konta i do wybranego przez użytkownika elektronicznego środka płatności. Kartonikowe bilety z paskiem magnetycznym zastąpi natomiast urządzenie (telefon czy np. smartwatch) lub karta bankomatowa, do których pasażer przypisze informacje niezbędne do opłaty za przejazd.

Rewolucja w systemie płatności w transporcie miejskim w Warszawie będzie możliwa dzięki technologii MTT/PayG (Mass Transit Transaction/Pay As You Go). To model płatności bezgotówkowych opracowanego przez Visa i MasterCard dla transportu publicznego. Choć warto pamiętać o tym, że nowy wariant nadal będzie jedynie opcją. Bilety kartonikowe nie znikną.