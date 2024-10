Quizy są świetną formą sprawdzenia swojej wiedzy z wielu dziedzin. Również i na naszej stronie co jakiś czas publikujemy pytania, w których możecie się wykazać wiedzą, zaznaczając prawidłową odpowiedź. Tym razem spytaliśmy o elektroniczną stabilizację toru jazdy i tylko 43 proc. osób znało prawidłową odpowiedź. Jeśli też chcesz sprawdzić się w tym quizie, znajdziesz go TUTAJ.

Jaki skrót określa elektroniczną stabilizację toru jazdy? Tylko 43 proc. osób odpowiedziało prawidłowo

Pytanie o elektroniczną stabilizację toru jazdy przysporzyło naszym czytelnikom nie lada kłopotów. Daliśmy wam trzy warianty odpowiedzi:

ESC;

ASR;

ABS.

Poprawnej odpowiedzi, czyli ESC, według stanu na dzień 8 października 2024 roku udzieliło 3811 osób. 4983 odpowiedziało zaś błędnie, wybierając jeden z dwóch pozostałych wariantów. System ESC polega na nieprzerwanym monitorowaniu ruchu pojazdu i wyczuwaniu nawet najmniejszych odchyleń od wybranego toru jazdy, dzięki czemu może zostać dokonana korekta. Wiemy już więc, czym jest, ale co w takim razie oznaczają pozostałe odpowiedzi?

Co to znaczy ASR? Co to znaczy ABS? Jeśli nie wiecie, to zaraz się dowiecie

Układ ASR to system kontroli trakcji, czyli jeden z systemów poprawiających bezpieczeństwo w trakcie jazdy. Głównie kontroluje, by koła w pojeździe nie wpadły w poślizg - nawet jeśli gwałtownie przyspieszamy. ABS z kolei to jest systemem Anti-Lock Braking System, powszechnie znanym i dostępnym w standardzie. Jego funkcja to po prostu zapobieganie blokowania kół podczas hamowania. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.