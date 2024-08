Zobaczcie dworzec kolejowy w Wuhan. Mózg Europejczyka tego nie obejmie

Patrząc na dane podstawowe, stacja w chińskim Wuhan nie robi potężnego wrażenia. Ma 11 peronów i 20 torów. Dla przykładu Dworzec Zachodni w Warszawie ma 9 peronów i 18 torów. Różnica jest niewielka? No właśnie nie. Bo obydwa obiekty są całkowicie różnej klasy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ominął auta stojące przed przejazdem kolejowym i wjechał pod pociąg

Stacja w Wuhan kosztowała 2 mld dolarów. Przed nią jest 112 torów

Dworzec Zachodni w części kolejowej w nowej formie będzie zajmował powierzchnię 17 tys. m2. W tym samym czasie same perony w Wuhan zajmują ponad 13 tys. m2. Cały dworzec rozpościera się na przestrzeni wynoszącej blisko 371 tys. m2, a sam budynek ma prawie 115 tys. m2. Jest zatem prawdziwym kolosem! Bardzo drogim kolosem – warto dodać. Budowa dworca w Wuhan kosztowała 2 miliardy dolarów. To po obecnym kursie daje ponad 7,6 miliarda złotych. Za tą sumę dałoby się postawić prawie cztery Stadiony Narodowe.

Warto w tym punkcie tylko dodać, że stacja w Wuhan wcale nie jest rekordowa pod względem ilości peronów. Numerem jeden w Chinach jest bowiem dworzec w Xi’an. Na niego wprowadzone są aż 34 tory.

Dworzec w Wuhan w najwyższym punkcie ma 58 metrów wysokości. Gdyby był budynkiem mieszkalnym, miałby zatem prawie 20 pięter. Dach obiektu złożony z łuków robi wrażenie i skupia uwagę. Przy czym najwyższy filar wkopany w ziemię ma już 116 metrów wysokości. W tej budowli jest jednak coś, co okazuje się jeszcze bardziej imponujące. Bo 20 torów "wjeżdża" do środka budynku. Przed trafieniem na szyny wprowadzające, pociąg musi jednak pokonać wcześniejszą stację kolejową. Na niej spotyka się 112 torów i ponad 650 rozjazdów. To właśnie kadr z tego miejsca dla przeciętnego Europejczyka może się okazać nie do ogarnięcia rozumem.

138 szybkich pociągów dziennie. 50 mln pasażerów rocznie

112 torów i ponad 650 rozjazdów. Liczba jest przytłaczająca. Warto jednak pamiętać o tym, że kolej w Wuhan to nie tylko sposób na lokalne połączenia. To jedna z ważniejszych stacji na mapie kolejowej Chin. Odgrywa rolę zarówno w transporcie osób, jak i towarów. Będąc częścią tak rozbudowanej sieci i komunikując kluczowy ośrodek produkcyjny, musi zatem oferować niezliczoną ilość kombinacji przejazdu. Daje też imponującą przepustowość. Dworzec w Wuhan obsługuje 138 szybkich pociągów każdego dnia. Samą tylko szybką koleją w mieście może się pojawiać nawet 50 milionów pasażerów rocznie. Na tym ciekawe statystyki się nie kończą. Bo tylko w pierwszym tygodniu po zdjęciu lockdownu przez dworzec przewinęło się 660 tys. osób.