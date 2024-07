Tragiczne wakacje na drogach. Policyjna mapa wypadków jasno pokazuje, jak jest

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podobnie jak w latach ubiegłych, każdego dnia, przez okres wakacji, przedstawia mapę Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Mapa zawiera zamieszczone na niej punkty oraz takie informacje o każdym z zarejestrowanych zdarzeń, jak lokalizacja, ogólna informacja dotycząca liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego i rodzaju zdarzenia. Wyróżnione są również dane dotyczące ostatniej doby oraz od początku wakacji. Link do interaktywnej mapy znajduje się tutaj - KLIKNIJ. Za każdym punktem zaznaczonym na mapie, kryje się ludzka tragedia.

Najczęściej giną kierujący pojazdami

Mapa "Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym - Wakacje 2024" ruszyła w piątek 21 czerwca, w dzień rozpoczętych tegorocznych wakacji. Od tego czasu, do dnia 29 lipca w wypadkach drogowych zginęło łącznie 215 osób, a w wyniku ich następstwa zmarło 28 osób (w ciągu 30 dni od zdarzenia). Z policyjnych statystyk wynika, że w wypadkach śmierć poniosło 89 kierujących samochodami, 30 pasażerów, 41 motocyklistów, 5 motorowerzystów, 31 rowerzystów oraz 26 pieszych.

Mapa wypadków drogowych na skłoni6ć do refleksji

Bieżąca aktualizacja mapy, w tym wizualizacja, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonić do refleksji użytkowników dróg, jak również zachęcić media do dyskusji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.