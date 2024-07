Ulga dla emerytów w SCT w Warszawie? Była i nie ma. RPO ma zastrzeżenia

Strefa czystego transportu w Warszawie działa od 1 lipca. I choć zasady poruszania się w niej były znane od miesięcy, jest pewna kwestia, która wzbudziła wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta dotyczy ulg wyjmujących auta spod wymogów emisyjnych. RPO twierdzi, że zasady jednej z nich nie są sprawiedliwe.

Ulga dla seniorów w SCT w Warszawie. Wymogi są dwa

Emeryci nie podlegają ograniczeniom w SCT w Warszawie? I nie, i tak. Uchwała rady m.st. Warszawy wyraźnie wskazuje na wyjątek dotyczących seniorów. Niestety nie wszystkich. Wymogi emisyjne w strefie nie będą bowiem dotyczyć tylko tych osób starszych, które w 2023 r. ukończyły 70. rok życia. Co więcej, spod obowiązku wyjęte zostaną tylko te pojazdy, które taki emeryt nabył przed 31 grudnia 2023 r.

Uchwała mówi wyraźnie o "osobach fizycznych, które w 2023 r. ukończyły 70 rok życia". I taka konstrukcja jest dość karkołomna. Bo gdyby zapis interpretować literalnie, wychodzi na to, że do wymogów SCT nie muszą się stosować tylko osoby z rocznika 1953. Tylko one bowiem w 2023 r. ukończyły 70. rok życia. Ci, który w 2023 r. mieli np. 74. czy 82. urodziny, nie spełniają tego wymogu. Nie podlegają zatem uldze. Brzmi absurdalnie, prawda? Przypadek ten pokazuje jedno. W języku prawniczym każde słowo – także to brakujące – ma potężne znaczenie.

Czemu 70-latek z 2023 r. jest lepszy od 70-latka z 2024 r.?

RPO stoi na stanowisku, że powyższy zapis należy rozumieć szerzej. Należy przyjąć, że rada miała na myśli nie tylko osoby, które w 2023 r. ukończyły 70. rok życia, a które mają co najmniej 70 lat. Taki pewnie był zamysł legislacyjny. To jednak wszystkich problemów i nierówności nie rozwiązuje. Bo w głos tej interpretacji osoby, które ukończyły 70 lat np. w 2024 r. czy ukończą ten wiek w 2025 r., nie będą miały prawa do ulgi dla seniorów w SCT w Warszawie. I to pomimo faktu, że mogą eksploatować pojazd zarejestrowany przed 31 grudnia 2023 r. Zdaniem RPO takie różnicowanie uprawnień nie ma większego sensu i jest po prostu niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. Dlatego rzecznik postanowił poprosić władze Warszawy o wyjaśnienia.

W piśmie RPO skierowanym do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m. st. Warszawy można przeczytać, że "konieczność wymiany samochodu na nowy, emitujący mniej zanieczyszczeń, będzie stanowiła taką samą uciążliwość, zarówno dla kierowców, którzy ukończyli 70. rok życia w 2023 r., jak i tych, którzy ukończyli 70. rok życia po 2023 r." Jak do pytania ustosunkują się przedstawiciele warszawskiego magistratu? Trzeba poczekać na ich odpowiedź. Tej jeszcze nie ma.