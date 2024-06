Na podkarpackiej granicy odzyskano Teslę. Polskie służby poszukiwały jej od roku

Mundurowi z Bieszczadzkiego Oddziału Straży granicznej w poniedziałek 10 czerwca na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zainteresowali się czerwoną Teslą Model 3. Elektrycznym samochodem osobowym wyprodukowanym w 2019 roku, na kierunku wyjazdowym z Polski jechała 39-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta zgłosiła się do odprawy, której nie zakończyła z powodu nielegalnego pochodzenia kierowanego przez nią pojazdu.

Tesla poszukiwana od roku

Strażnicy w wyniku podjętych działań ustalili, że Tesla znajduje się w zainteresowaniu polskich służb. Okazało się, że kradzież auta zgłoszono w połowie 2023 roku. Elektryczny pojazd o szacunkowej wartości 115 tys. zł został zabezpieczony na służbowym parkingu. W komunikacie prasowym informującym o odzyskanym aucie czytamy, że dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzą teraz policjanci.

Od początku 2024 roku strażnicy graniczni z Podkarpacia samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami odzyskali ponad 60 skradzionych pojazdów różnego typu. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi ponad 10 mln złotych.

Imponująca osiągami Tesla Model 3

Tesla Model 3 to bardzo szybki sedan z napędem w pełni elektrycznym. Duża moc i wysoki moment obrotowy trafiający natychmiast do kół to gwarancja świetnych osiągów. Odzyskany na podkarpackiej granicy egzemplarz to wersja sprzed liftingu. Już taka podstawowa Tesla z jednym silnikiem i tylnym napędem potrafi zaskoczyć kierowcę, przyspieszając od 0 do 100 km/h w 6,1 sekundy. Wersja Long Range z dwoma silnikami i napędem na wszystkie koła setkę osiąga już w 4,4 s. Topowa odmiana Performance o mocy 462 KM i 700 Nm, pozwala przyspieszyć do pierwszych 100 km/h w zaledwie 3,3 s i rozpędzić się maksymalnie do 261 km/h.