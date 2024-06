Honda poszukiwana w Kanadzie odnalazła się w Polsce. Nie opuściła obszaru UE

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie (woj. lubelskie), przerwali podróż 34-letniej obywatelce Ukrainy. Kobieta zatrzymana na kierunku wyjazdowym z Polski prowadziła białą Hondę CR-V z 2019 roku, która okazała się być pojazdem poszukiwanym jako utracone na terytorium Kanady. Tak wykazała kontrola legalności pochodzenia japońskiego SUV-a.

Honda nie trafiła na wschód Europy

Samochód przebył długą drogę. Przetransportowany z Ameryki Północnej na Stary Kontynent ostatecznie zatrzymał się na linii granicy Unii Europejskiej. Jak czytamy w komunikacie prasowym przygotowanym przez Straż Graniczną, w sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze. Cudzoziemkę zatrzymano i wraz z zabezpieczonym autem przekazano do dalszych czynności policjantom z Hrubieszowa. Wartość Hondy CR-V oszacowano na kwotę 120 tys. zł. Więcej o pojazdach pochodzących z kradzieży piszemy na Gazeta.pl.

Strażnicy graniczni regularne ujawniają nielegalne pojazdy

Strażnicy Graniczni podczas swojej codziennej pracy sprawdzają m.in. legalność pochodzenia aut, które zatrzymują na drogach do kontroli, lub w których kierowcy zamierzają przekroczyć granicę państwa. Sprawdzają także pojazdy transportowane na lawetach bądź w przyczepach. W ujawnianiu sprzętów z nielegalnego źródła pomaga doświadczenie, nowoczesny sprzęt oraz dostęp do europejskich baz danych. Od początku 2024 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej podczas prowadzonych odpraw granicznych, odzyskali poszukiwane pojazdy o łącznej wartości 4,5 mln zł.