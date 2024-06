Opony ewoluowały radykalnie od czasów, gdy w XIX wieku Robert William Thomson opracował gumową oponę pneumatyczną. Wraz z wprowadzeniem opon sezonowych, takich jak opony zimowe, opony letnie i opony całoroczne. Nowa technologia oponiarska koncentruje się obecnie na tworzeniu opon bezpieczniejszych, zapewniających lepszy stosunek jakości do ceny, bardziej zorientowanych na osiągi i jeszcze bardziej przyjaznych dla środowiska.

Obecnie konkurencja jest większa niż kiedykolwiek w przypadku dużych marek opon. Większa konkurencja oznacza większy postęp technologiczny. Opony, które kupujemy do naszych samochodów, są dziś droższe niż kilka lat temu. Ale te ceny to nic w porównaniu z ceną najdroższych modeli na świecie.

Ile kosztuje najdroższa opona na świecie? Ogumienie zostało odpowiednio "przyozdobione"

Z Tyres to luksusowa marka z siedzibą w Dubaju, produkująca najdroższe opony na świecie. Wyjątkowy projekt firmy zawiera w składzie mieszanki prawdziwe 24-karatowe złoto i diamenty. Z kolei boki zdobione są wzorem szachownicy, a logo marki wysadzane jest diamentami. Co więcej, ich komplet jest wart 600 tysięcy dolarów (w przeliczeniu na złotówki daje kwotę ok. 2,3 mln). W 2016 roku firma sprzedała oponę na aukcji charytatywnej, tym samym zdobywając tytuł najdroższej opony według Księgi Rekordów Guinnessa. Warto nadmienić, że ogumienie powstało w celach charytatywnych, a kwota uzyskana ze sprzedaży została przeznaczona na działalność edukacyjną dla lokalnej fundacji Zenises.

Ile waży największa opona na świecie? Równa się wadze dorosłego afrykańskiego słonia

Marka Goodyear ustanowiła rekord, tworząc największą oponę na świecie. Ich model RM-4A+ ma średnicę ponad 4 metry, a jego waga wynosi 5,5 tony. Jej masa porównywana jest z wagą dorosłego słonia afrykańskiego z kolei jej wysokość jest większa niż standardowa tablica do koszykówki. Tego typu egzemplarze ogumienia wykorzystywane są do pracy w ekstremalnych warunkach górnictwa skalnego. Wszystko dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych materiałów, które zapewniają wytrzymałość. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.