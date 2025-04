Czy gwiazda Top Gear zwariowała? Namawia do przesiadki na rowery. "Samochody są bez sensu"

Gwiazda Top Gear zelektryzowała motoryzacyjny świat. Twierdzi bowiem, że samochody nie mają absolutnie żadnego sensu. Dużo lepszym pomysłem jest... jazda na rowerze. W tym punkcie trzeba jednak postawić drobną gwiazdkę. Bo chodzi o jazdę samochodem w mieście. To w mieście rower okazuje się dla Jamesa Maya zdecydowanie lepszym środkiem transportu.

May mieszka w Londynie. W mieście rower może być naprawdę lepszy od auta

James May mieszka w londyńskiej dzielnicy Hammersmith. Ma zatem jakieś 8 km do centrum miasta. Jeżeli jest umówiony na spotkanie w śródmieściu, jedzie na nie zawsze rowerem. 8 km pokonuje w mgnieniu oka, nie stoi w korkach i nie ma problemu z zaparkowaniem pojazdu.

Gwiazda Top Gear podkreśla jednak, że rower w Londynie sprawia, że można nie tylko szybciej dotrzeć do celu, ale przede wszystkim taniej. Nie trzeba bowiem płacić za paliwo, wjazd do miasta czy parkowanie. Choć nie tylko na te powody powołuje się May. Wskazuje również, że:

jazda w londyńskich korkach sprawia, że poruszanie się autem staje się po prostu frustrujące i nużące. May nie chce się nudzić za kierownicą. Zbyt mocno kocha auta.

przesiadka na rower sprawia, że czuje się, jakby znowu miał... 8 lat. Ma natomiast 62 lata. To oznacza, że bycie cyklistą daje mu frajdę.

May ma więcej pomysłów. Most Hammersmith chętnie zamieniłby w trakt dla pieszych

James May nieoczekiwanie zakochał się w rowerach? Nie do końca. Jeden z byłych prezenterów Top Gear i Grand Tour jest znany z zamiłowania do inżynierii. Rowery są jednym z jej elementów od lat. Warto bowiem wiedzieć o tym, że May posiada w swojej kolekcji ponad 25 rowerów i większość z nich zbudował własnymi rękami. Jazda na rowerze w jego przypadku stała się zatem czymś więcej, niż sposobem na mobilność. To też metoda na korzystanie z efektów swojej pasji. Pewnie w dużej mierze stąd bierze się tak optymistyczne podejście prezentera.

Choć May w swoich rowerowych wnioskach nie ogranicza się do generalnych porad. Ma też jeszcze jeden pomysł, który może nie przypaść do gustu mieszkańcom Londynu. Proponuje bowiem zamknięcie mostu Hammersmith dla ruchu samochodowego. Chciałby, aby przeprawa, na której ruch pojazdów z uwagi na stan techniczny i tak jest ograniczany, zamieniła się w miejsce przyjazne dla pieszych. Aby pojawiły się na niej donice z roślinami czy nawet niewielkiej kafejki. Zmiana przeznaczenia mostu i tak byłaby tańsza, niż jego remont i dostosowanie do warunków ruchu. Remont i pełen powrót pojazdów na jezdnię oznaczałby koszt 250 mln funtów.