Dacia zmienia logo. Ma być bliżej natury [WIDEO]

Dacia zmienia swoje logo. Zmienia nie tylko czcionkę, ale również kolorystykę i emblemat. Już od drugiej połowy 2022 roku, na autach rumuńskiej marki pojawi się lustrzane odbicie liter D i C. Taki sposób ekspozycji ma przywodzić na myśl ogniwa łańcucha. Co się tyczy koloru, to wybrany został zielony khaki, który ma podkreślić, że od teraz Dacia będzie bardziej zielona i bliższa natury.

Prezentując zmiany, Dacia również udostępniła „zajawkę" nowego Dustera.

Na końcu nagrania widać SUV-a, a innego niż Duster obecnie marka nie produkuje i w najbliższym czasie nie zamierza. Można, więc wyjść z założenia, że Duster po liftingu (który już powinien przechodzić) będzie miał światła nawiązujące do litery Y, takie jak w Sandero i Loganie.

Zmiany w obrandowaniu będą zachodzić stopniowo. Najpierw nowe logo i kolorystyka będą widoczne na stronach internetowych, broszurach i reklamach. Zacznie się to już w tym miesiącu. Dealerzy będą się zmieniać od początku przyszłego roku, natomiast auta dostaną nową plakietkę, jak wcześniej zostało wspomniane, w drugiej połowie przyszłego roku.