Wysoki krawężnik to nie problem. 18-calowe felgi to marzenie. Polacy uwielbiają ten model

"Naszym celem było stworzenie samochodu, który wykracza poza schematy klasy premium, wykorzystując swoje kompaktowe rozmiary. Chcieliśmy, by kierowca czuł się naturalnie prowadząc to auto, a design był elegancki" – powiedział Kunihikio Endo, główny inżynier Lexusa LBX. I najwyraźniej się udało. Biorąc pod uwagę polski rynek - odważne kolory, kreatywne podejście do wyboru opcji wyposażenia to coś co polskim kierowcom podoba się najbardziej. Lexus LBX w wersji Elegant + Tech oraz Cool są tymi, które klienci wybierają najczęściej.

Dlaczego Polacy tak często decydują się na ten model Lexusa?

Ten miejski crossover przyciąga wzrok swoim designem, technologią i możliwościami. Napędzany jest dynamiczną i oszczędną hybrydą z wydajną bipolarną baterią i zużywa średnio od 4,4 l paliwa na 100 km w cyklu mieszanym. Wymiary auta pozwalają komfortowo i bezpiecznie poruszać się po mieście, a duży prześwit (220 mm) radzi sobie doskonale zarówno z wysokimi krawężnikami oraz nieutwardzonymi drogami.

Lexus LBX przypadł Polakom do gustu fot. lexusnews.eu

Klientom Lexusa w Polsce bardzo przypadło do gustu kreatywne podejście marki do wersji wyposażenia, które oparto na tematycznych atmosferach.

- informuje producent.

Warianty różnią się od siebie materiałami, fakturami, detalami i specjalnymi akcentami. Istnieje również sporo możliwości personalizacji. To sprawia, że wybrany model staje się oryginalny i dopasowany do nas pod każdym względem. Spośród niemal 1900 zamówionych aut, większość to bogate wersje z dodatkowymi pakietami. Ponad połowa to modele Elegant oraz Cool.

Lexus LBX, materiały partnera lexusnews.eu

Lexus LBX Elegant + Tech

Ten model stanowi aż 34 proc. LBX-ów, które zostały zamówione. Nie da się przejść obojętnie obok 18-calowych felg aluminiowych i nadwozia, które dostępne jest w 9 różnych wariantach kolorystycznych. Najczęściej wybieranym jest Sonic Copper. Zaraz za nim na podium plasuje się grafitowe i klasyczne białe nadwozie. Najczęściej wybieraną tapicerką jest ta ze skóry ekologicznej. W standardzie znajduje się elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, podgrzewana kierownica, 12,3-calowy wirtualny kokpit, inteligentny kluczyk czy bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do telefonów.

Lexus LBX Cool, materiały partnera lexusnews.eu

Lexus LBX Cool

Najczęściej wybierany w wersji premium, która w swoim pakiecie ma m.in. adaptacyjne reflektory Full LED L-shape i Advanced, który obejmuje m.in. 13-głośnikowy system premium audio Mark Levinson, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kierownicę z dotykowymi panelami i system kamer z panoramicznym widokiem dookoła samochodu. Wersja Cool ma nie tylko 18-calowe felgi, ale także dwukolorowe nadwozie. Najczęstszym wyborem jest połączenie czarnego dachu z lakierem Sonic Copper, ale wpadają w oko również kolor czerwony i żółty. Wnętrze wyróżnia się tapicerką łączącą skórę z zamszem Ultrasuede.