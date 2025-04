Tak Toyota wygrała na cłach w USA. Rekordowe wzrosty sprzedaży

Toyota święci tryumfy na amerykańskim rynku. Jak informuje agencja Reuters, japoński producent pobił kolejny rekord. W marcu odnotował najwyższy miesięczny poziom sprzedaży. Marka zawdzięcza to nowej rządowej administracji, której decyzje skłoniły klientów do licznego stawienia się w salonach i złożenia zamówień na nowe pojazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Donald Trump nakłada nowe cła. Klienci pobiegli do salonów

Nowa administracja USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele działa dość chaotycznie, nie tylko w kwestii ceł. Trudno jednoznacznie ocenić, co jest politycznym blefem, a co dobrze wymierzonym i przemyślanym ruchem. W przypadku nowych stawek celnych Amerykanie chcą ewidentnie wywrzeć presję na poszczególnych partnerach biznesowych, co ma zaowocować wypracowaniem odpowiednio atrakcyjnych warunków współpracy handlowej.

W przypadku branży motoryzacyjnej cła mają pozwolić ściągnąć do Stanów producentów, którzy do tej pory jedynie eksportowali do nich swoje pojazdy. Poprzez wysokie, 27,5-proc. cła (dotychczasowa stawka plus dodatkowe 25 proc.), nie mają innego wyjścia, jak tylko ulokować swoje fabryki na terenie USA. Zdaniem Trumpa zaowocuje to pobudzeniem gospodarki i zapewni nowe miejsca pracy. Oczywiście pierwszym skutkiem nowych stawek było wstrzymanie eksportu przez europejskich i azjatyckich producentów. Wszystko w celu dostosowania cenników do nowych rynkowych warunków. Nie trzeba było długo czekać, aż klienci obawiający się podwyżek cen rzucili się po nowe samochody.

Toyota z rekordem sprzedaży

W marcu koncern Toyota sprzedała poza rodzimym rynkiem 814 105 pojazdów. Oznacza to wzrost o 6,7 proc. względem wyniku z analogicznego okresu z zeszłego roku. W przypadku Stanów Zjednoczonych wzrost wyniósł 6,8 proc. Co więcej, japońska marka zwiększyła produkcję o 9,1 proc. - z linii montażowych w marcu zjechało łącznie 880 476 samochodów.