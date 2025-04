Punkty karne to bat na drogowych recydywistów, ale i ostrożny kierowca może wpaść w pułapkę przepisów. Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by konto zaczęło się zapełniać. Co ile kasują się punkty karne 2025? Wyjaśniamy, co należy zrobić, by odzyskać kontrolę nad sytuacją i nie stracić prawa jazdy.

