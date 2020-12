Top 3 SUV- y Mercedesa - klasyczne modele z charakterem i najnowszą technologią

Mercedes: SUV 2019. Klasa i bezpieczeństwo na każdej nawierzchni

Wybierając SUV-y Mercedesa z 2019 stajemy przed dużym wachlarzem możliwości. Jednak niezależnie od naszej decyzji możemy zaufać tej marce, bowiem Mercedes nie wypuszcza na rynek tak zwanych bubli. W procesie produkcji biorą udział świetni inżynierowie, zaś auta powstają z najlepszych materiałów. W konsekwencji samochody typu SUV od Mercedesa są bardzo wytrzymałe, nawet przy naszych kiepskich drogach. Tym, co może niektórych odstraszać to cena, gdyż auta tego typu nie należą do najtańszych. Jednak w zamian jesteśmy pewni, że otrzymujemy produkt doskonały pod względem jakości. Warto również skorzystać z wyprzedaży poszczególnych roczników, w ten sposób SUV Mercedesa z 2019 może być nasz w mocno obniżonej cenie. W 2015 roku firma uporządkowała nazewnictwo swoich SUV-ów, do przedrostka GL dodając klasę auta. Aktualnie na rynku są dostępne następujące modele:

REKLAMA

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

GLA

GLB

GLC

GLE

GLS

Mercedes zaprezentował GLC Coupe po liftingu

Mercedes GLC - SUV, który jest najchętniej wybierany

Mercedes GLC to SUV najchętniej wybieranym przez Polaków z gamy niemieckiego producenta. Należący do klasy średniej GLC to następca GLK, od którego różni się między innymi tym, że jest lżejszy, większy i posiada więcej systemowych udogodnień. Auto dostępne jest w poniższych wersjach silnikowych:

Diesel

GLC 200d 4MATIC

GLC 220d 4MATIC

GLC 200d

GLC 300d 4MATIC

GLC 400d 4MATIC

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Benzyna

GLC 300 4MATIC

GLC 200 4MATIC

Plug-in Hybrid

GLC 300e 4MATIC

GLC 300de 4MATIC

AMG

Mercedes - AMG GLC 4MATIC +

Mercedes - AMG GLC 63 S 4MATIC +

Mercedes - AMG GLC 43 4MATIC

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Mercedes podał ceny swoich bestsellerów po liftingu. Ile w Polsce kosztuje nowe GLC oraz GLC Coupe?

Mercedes GLC to SUV wyposażony w szereg rozwiązań usprawniających i podnoszących komfort jazdy, takich jak:

4 MATIC - stały napęd na wszystkie koła

AIR BODY CONTROL z regulacją amortyzacji łączący zalety kilku zawieszeń

AGILITY CONTROL - układ jezdny zapewniający zrównoważony komfort jazdy, doskonale sprawdzający się zwłaszcza na trudnej trasie

System nagłaśniający Surround Burmester

Sportowe fotele ze stabilnym podparciem bocznym - w wersji z silnikiem AMG

MBUX - system umożliwiający sterowanie głosowe

Pakiet parkowania z kamerą 360 stopni

Pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy

Duży ekran dotykowy

Przyciski TOUCH CONTROL na kierownicy

Bezprzewodowe ładowanie

Wyświetlacz Head-up

Aktywny asystent odległości DISTRONIC

Aktywny asystent układu hamulcowego

Asystent manewrowania z przyczepą

System PRE SAFE chroniący słuch w razie wypadku

Asystent martwego punktu ostrzegający przed ryzykiem kolizji bocznej, działający również po zakończonej jeździe

Dodatkowe pakiety komfortowe - pakiet schowków, AIR - BALANCE, ENERGIZING, ENERGIZING + (rozpoznający samopoczucie kierowcy), pakiet oświetlenia wnętrza, pakiet komfortowy KEYLESS-GO

Otwierany dach panoramiczny

Reflektory MULTIBEAM LED

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Zobacz wideo Jako pierwsi w Polsce recenzujemy nowego Mercedesa GLA

Mercedes Benz: SUV-y zasługujące na uwagę

Oprócz GLC warto zwrócić uwagę na dwa modele SUV-ów ze stajni Mercedes Benz: GLA oraz GLS.

GLA - dostępny w trzech liniach wyposażenia: AMG, Style oraz Progressive. Wyposażenie: klimatyzowane fotele, podgrzewana kierownica, elektrycznie otwierany i zamykany bagażnik, możliwość przesuwania wzdłuż tylnych foteli, multimedialny system obsługi MBUX, obsługa głosowa LINGUATRONIC, bezprzewodowe ładowanie smartfona, pakiet ENERGIZING, pakiet modeli wielokonturowych dopasowujących się do sylwetki, automatyczna klimatyzacja THERMOTRONIC, asystent odległości DISTRONIC, asystent układu hamulcowego, asystent pasa ruchu, kamera parkowania 360 stopni, kamera cofania, reflektory LED High Performance, adaptacyjny asystent świateł drogowych, reflektory halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej LED

GLS - 6-osobowy SUV klasy S, łączący elegancję z bezpieczeństwem. Wyposażenie: elektrycznie składane tylne fotele, pakiet ENERGiZING +, szerokoekranowy kokpit, system nagłaśniający surround Burmester High - End 3D, system aktywnego zawieszenia E-Active Body Control, pakiet techniczny Offroad, pakiet komfortu dźwiękowego redukujący odgłosy z zewnątrz, system obsługi głosowej MBUX, wyświetlacz Head-up, pakiet AIR - BALANCE, pakiet KEYLESS GO, pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza, pakiet pamięci ustawień, otwierany dach panoramiczny, pakiet parkowania z kamerą 360 stopni, pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy, asystent manewrowania z przyczepą, reflektory MULTIBEAM LED.

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Mercedesy nie należą do tanich samochodów. Za nowy i najtańszy model zapłacimy w salonie 175 600 zł (GLC 200d) natomiast najdroższa wersja kosztować nas będzie 448 500 zł (GLC 63 AMG S 4MATIC).

Z kolei SUV GLA to koszt od 153 500 zł (GLA 180 d) do 291 500 zł (Mercedes - AMG GLA 45 S 4 MATIC). Za luksusowy GLS zapłacimy od 415 000 zł (GLS 350 d 4MATIC) do 755 000 zł (Mercedes -AMG GLS 63 4MATIC).

KLASA PREMIUM W ABONAMENCIE. MODELE NA KAŻDĄ KIESZEŃ