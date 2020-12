Te auta to przyszłość! Ile kosztuje samochód elektryczny w Polsce?

Samochody elektryczne: zalety i wady

Auta napędzane tylko energią elektryczną wciąż są w Polsce postrzegane gorzej, niż hybrydy czy hybrydy plug-in. Oczywiście świadomość ekologiczna rośnie i z reguły zdajemy sobie sprawę z tego, że motoryzacja też musi się zmienić, ale niechętnie rezygnujemy z tradycyjnych rozwiązań. Co sprawia, że niekoniecznie stawiamy na samochody elektryczne? Przede wszystkim cena, która sama jest wysoka, ale trzeba do niej dodać koszty poniesione w związku z ładowaniem. Brakuje też stacji służących do ładowania i niezbędnej infrastruktury. Kolejną kwestią odstraszającą od zakupu samochodu elektrycznego jest jego zasięg: najczęściej dostateczny w perspektywie codziennego użytkowania, ale problematyczny przy dłuższych rodzinnych wyjazdach.

REKLAMA

ELEKTRYCZNA KONA ZASKAKUJE ZASIĘGIEM. ALE TAKŻE CENĄ

Co z zaletami? Na pierwszym miejscu jest oczywiście to, że takie auta sprzyjają walce z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Ich ładowanie jest z reguły tańsze, niż tankowanie klasycznego paliwa. W pełni ekologiczne staje się wtedy, gdy korzystamy jednocześnie z rozwoju fotowoltaiki. Niekiedy wprowadza się też preferencyjne zasady korzystania z samochodów elektrycznych (np. bezpłatne parkowanie).

ELEKTRYCZNA KONA ZASKAKUJE ZASIĘGIEM. ALE TAKŻE CENĄ

Kierowcy elektryków okiem Polaków. Lubią nowe technologie. A jak jeżdżą? "Trudno powiedzieć"

Samochody elektryczne: ceny najpopularniejszych modeli

Ile w Polsce kosztują samochody elektryczne? Ceny najbardziej popularnych modeli są niestety wysokie. Najpopularniejszym samochodem elektrycznym sprzedawanym w Polsce było BMW i3 sprzedane w 603 egzemplarzach. Za wersję o mocy 125 KM zapłacić trzeba 169 700. Przy napędzie o mocy 135 KM cena rośnie do 184 200 zł. Następny wśród najpopularniejszych samochodów elektrycznych w naszym kraju jest Nissan Leaf. Chociaż jego sprzedaż była kilkukrotnie niższa (106 szt), to jest autem tańszym - klienci musieli zapłacić przynajmniej 122 000 zł. Ostatni na podium Renault Zoe (43 szt.), to z kolei koszt przynajmniej 124 900 zł. Ceny pozostałych modeli samochodów elektrycznych kupowanych przez Polaków w ubiegłym roku to:

Jaguar I-Pace - 359 500 zł

Audi e-tron - 342 800 zł

Volkswagen e-Golf - 164 600 zł

Hyundai Kona - 165 900 zł

Tesla Model 3 - 195 490 zł

Tesla Model S - 364 990 zł

Tesla Model X - 389 990 zł

ELEKTRYCZNA KONA ZASKAKUJE ZASIĘGIEM. ALE TAKŻE CENĄ

Niestety, to wysokie ceny mogą być czynnikiem jeszcze przez długi czas hamującym rozwój rynku samochodów elektrycznych w Polsce. Popularność BMW i3 była spowodowana nie tyle względami cenowymi lub technicznymi, co zakupem przez jedną z firm zajmujących się wynajmem samochodów 500 spośród 603 aut tego modelu zakupionych w ubiegłym roku w Polsce. Z takich samych względów wysoką pozycję zajął Nissan Leaf i trzecie Renault Zoe.

Wielka Brytania skreśli samochody spalinowe już w 2030 roku. Pięć lat później kolej na hybrydy

Samochody elektryczne w Polsce: jak duży jest rynek?

Popularność samochodów elektrycznych w Polsce wzrasta. Ważne jest podkreślenie, że większość modeli kupują firmy. Dla statystycznego Kowalskiego wciąż problemem jest cena. Według danych z marca 2020 r. w naszym kraju zarejestrowanych było 6 056 samochodów osobowych w pełni elektrycznych. Należy do tej liczby dodać 578 samochodów dostawczych i 248 autobusów. Do 6584 egzemplarzy wzrosła też flota elektrycznych motorowerów i motocykli. W Polsce funkcjonowało w tym czasie 114 stacji ładowania.

ELEKTRYCZNA KONA ZASKAKUJE ZASIĘGIEM. ALE TAKŻE CENĄ