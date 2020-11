Polski samochód elektryczny Izera uchwycony na trasie S2. Zdjęciami pochwaliła się... GDDKiA

Zobacz wideo Izera Hatchback na pierwszym filmie. Tak ma wyglądać polski samochód elektryczny

Prace nad pierwszym polskim samochodem elektrycznym trwały już kilka lat. Zaczęło się od powstania firmy ElectroMobility Poland (EPM) w 2016 roku (stworzyły ją państwowi giganci Energa, Enea, PGE i Tauron). W 2017 roku mogliśmy obejrzeć dość "pokraczne" projekty karoserii, a w lipcu 2020 roku nareszcie pokazano dwa prototypy samochodów nowej marki Izera.

Na scenę wjechały wtedy dwa auta (hatchback i SUV) i przez kilka dni było o nich naprawdę głośno. Od tamtej pory jednak ElectroMobility Poland nie chwaliło się postępami w pracach nad samochodem, który - zgodnie z deklaracjami - ma być w pełni gotowym produktem już za niespełna trzy lata. Aż do teraz, gdy zdjęcia samochodu opublikowała... Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA publikuje zdjęcia Izery

Fotografie możemy zobaczyć w mediach społecznościowych GDDKiA - głównie na Facebooku, choć i na koncie na Twitterze pojawiły się cztery zdjęcia. Widzimy na nich Izerę w wersji hatchback i kolorze czerwonym - takim samym, jak na lipcowej prezentacji (może to dokładnie ten sam egzemplarz samochodu?).

Izerę ustawiono do zdjęć na nieotwartym jeszcze odcinku trasy S2, który w przyszłości stanie się Południową Obwodnicą Warszawy. Przyznać trzeba, że auto prezentuje się pod gołym niebem bardzo ciekawie. Być może nawet lepiej niż na zdjęciach prasowych z lipcowej prezentacji.

Wygląda na to, że prototyp samochodu - choć zapewne na miejsce przyjechał na lawecie - już na "odcinku testowym" poruszał się na własnych kołach. Wskazuje to jedna z fotografii, na której Izera (najprawdopodobniej) jedzie po trasie S2. Sugeruje to również opis, w którym GDDKiA tłumaczy, że "S2 POW posłużył za plan filmowy" dla prototypu. Najpewniej zatem - wbrew temu, co mówiło wielu sceptyków po prezentacji - Izera ma przynajmniej jeden jeżdżący egzemplarz samochodu.

Niestety poza kilkoma zdjęciami zaprezentowanymi w mediach społecznościowych nie mamy żadnych innych informacji na temat auta. ElectroMobility Poland nie wspomina o wydarzeniu, które miało miejsce na S2. Sama Izera na swojej stronie internetowej również milczy.