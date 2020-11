Porsche Taycan to idealne auto? "The Rock" ma inne zdanie, nie zmieścił się w nim na planie filmu

Zanim Dwayne Johnson stał się sławnym aktorem, zrobił karierę jako zapaśnik amerykańskiego wrestlingu. Pozwoliły mu na to m.in. doskonałe warunki fizyczne. The Rock ma 196 cm wzrostu i waż 118 kg. Zwykle są błogosławieństwem, ale bywa, że stają się przekleństwem.

Aktor bierze właśnie udział w produkcji filmu "Red Notice". Miał w nim uczestniczyć w scenie pościgu za kierownicą Porsche Taycan. Niestety okazało się, że jest za szeroki żeby usiąść w fotelu tego samochodu. Albo raczej odwrotnie: gdy wsiadł utknął w jego wnętrzu i nie mógł z niego wyjść.

"The Rock" poinformował o tym na portalu Instagram ponad 200 milionów swoich fanów. Sytuacja, która wydarzyła się na planie musiała być dla niego rozczarowaniem, ale na pewno nie zaskoczeniem. To nie pierwszy samochód, w którym się nie mieści. Wcześniej podobnie zakończyła się przymiarka do Ferrari LaFerrari i wielu innych superaut.

Porsche Taycan. "The Rock" nie zmieścił się za kierownicą

Porsche Taycan jest pierwszym elektrycznym modelem niemieckiego producenta samochodów sportowych. W sprzedaży są różne wersje silnikowe, najmocniejsza odmiana Turbo S oferuje ponad 760 KM i niebotyczne osiągi. Nowe Porsche ma też dwie pary drzwi, ale rzeczywiście nie jest ogromnym samochodem. To dlatego Dwayne "The Rock" Johnson musi obejść się smakiem.

Nowy film, w którym wystąpi aktor, to "Red Notice", kinowy megahit produkcji Netfliksa. Można spodziewać się szybkiej akcji i spektakularnych pościgów. Przynajmniej tak się do tej pory wydawało. Oprócz "Skały" zagrają w nim również Gal Gadot i Ryan Reynolds. Premiera kinowa najpierw była planowana na czerwiec 2020 roku, potem została przesunięta na listopad, a niedawno na bliżej nieokreślony okres 2021 roku.

Jak pech to pech. Do innych problemów dołączyły kłopoty z supersamochodem. Problem ma nie tylko Dwayne Johnson, ale przede wszystkim reżyser thrillera Red Notice, Rawson Marshall Thurber, bo trzeba zmienić jego scenariusz. A "The Rock", mimo że uwielbia sportowe samochody, powinien znacznie lepiej czuć się w luksusowych SUV-ach. Ta kategoria samochodów jest stworzona dla niego na miarę.