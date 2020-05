"Szybcy i wściekli" - pierwsza część kultowej serii z supersamochodami

"Szybcy i wściekli": obsada i fabuła kinowego hitu

Najbardziej rozpoznawalną częścią obsady "Szybkich i wściekłych" jest niewątpliwie duet Vin Diesel i Paul Walker. Kinowy hit pojawił się na dużych ekranach w 2001 roku, więc już niemal 20 lat temu! Mimo to, kolejne powstające regularnie epizody wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.

Fabuła niemiecko-amerykańskiej produkcji pod oryginalnym tytułem - "The Fast and the Furious", skupia się na zmaganiach gangów samochodowych. Walczą one o prymat, organizując uliczne wyścigi przerobionymi, sportowymi supersamochodami. W tle toczy się gra o naprawdę duże kwoty. Policja dodatkowo podejrzewa członków samochodowych grup przestępczych o porwania ciężarówek, dlatego rozpoczyna operację, podczas której funkcjonariusz Brian ma dołączyć do jednej z grup. Udaje mu się przekonać do siebie szefa czołowego ugrupowania - Dominica Toretto.

"Szybcy i wściekli": samochody głównych bohaterów

Samochody grają równie ważną rolę, co aktorzy w "Szybkich i wściekłych". Jakie maszyny możemy podziwiać na ekranie?

Mitsubishi Eclipse z 1998 roku w wersji GS, należące do Briana O'Connera;

Mazda RX-7, którą ściga się Dominic Toretto;

Honda Integra prowadzona przez Ja Rule;

Dodge Charger z 1970 roku;

Toyota Supra;

Volkswagen Vento;

Honda Civic - te pojazdy w liczbie trzech, brały udział w napadach na tiry, organizowanych przez ekipę Dominica.

"Szybcy i wściekli": auta, które brały udział w filmie

Jak się okazuje część aut, występujących w filmie "Szybcy i wściekli", została poddana licznym modyfikacjom, które miały na celu wzmocnienie ich osiągów, ale także poprawę wyglądu i nadanie im "wyścigowego charakteru". Część najistotniejszych pojazdów posiadała po kilka replik, biorących udział w nagraniach różnych scen, (np. Mitsubishi Eclipse posiadało aż 7 kopii, a rekordzista Toyota Supra 8)

Jednak nie wszystkie auta występujące w pierwszych odsłonach "Szybkich i wściekłych" były podrasowane - niektóre z nich zakupiono i użyto w filmie w ich seryjnej wersji, dostępnej dla przeciętnego Kowalskiego w większości salonów samochodowych.

"Szybcy i wściekli": aktorzy, którzy zyskali popularność dzięki serii

Dzięki serii filmów "Szybcy i wściekli" popularność zdobyło kilku aktorów. Bez wątpienia jednym z nich był przedwcześnie zmarły Paul Walker, który wcielał się w postać Briana O'Connera. Aktor wystąpił w 6 częściach serii, przy czym w ostatniej częściowo jego postać została dograna przez braci Paula i ulepszona za pomocą technik komputerowych, co było w pewnym sensie koniecznością. Walker poniósł tragiczną śmierć w wypadku, a producenci nie chcieli zrezygnować z granej przez niego postaci.

Kolejnym aktorem, dla którego udział w serii okazał się sukcesem jest z pewnością Vin Diesel. Dzięki roli przywódcy gangu - Dominica Toretto - zyskał on reputację topowego aktora kina akcji i ogromną rozpoznawalność. Postać ta przysporzyła mu sporo wyróżnień filmowych.

Pierwsza część pozwala nam także podziwiać na ekranie:

Michelle Rodriguez w roli Letty Ortiz

Jordana Brewster jako Mia Toretto, czyli siostra Doma

Thom Barry w roli agenta Bilkinsa

Matt Schulze jako Vince

"Szybcy i wściekli": piosenka i soundtrack do filmu

Soundtrack w filmie jest bardzo istotnym elementem, który wzmacnia budowaną akcję i napięcie. Nie inaczej jest w przypadku "Szybkich i wściekłych", gdzie każda piosenka jest dobrana w przemyślany sposób. Oto lista utworów, które tworzą oficjalny soundtrack do filmu:

Faith Evans - Good Life (Remix) Cadillac Tah - POV City Anthem Ashanti - When A Man Does Wrong Tank - Race Against Time II R.Kelly - Take My Time Tonight Scarface - Suicide Black Child - The prayer Funkmaster Flex - Tudunn Tudunn Tudunn (Make U Jump) Fat Joe - Hustlin' Boo & Gotti - Freestyle Limp Bizkit - Rollin' (Air Raid Vehicle) Ja Rule - Life Ain't a Game Shade Sheist - Cali Diseaz feat. Nate Dogg Petey Pablo - Didn't i Ja Rule - Put It On Me (Remix) Vita - Justify My Love Dope - Debonaire

"Szybcy i wściekli" - wszystkie części

Kolejność chronologiczna całej serii "Szybcy i wściekli" przedstawia się następującą: