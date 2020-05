''Szybcy i wściekli 3'': auta, obsada, piosenka. Za co lubisz ten film?

''Szybcy i wściekli: Tokio Drift'' prawie piętnaście lat od premiery

Film ''Szybcy i wściekli: Tokio Drift'' to trzecia chronologicznie część serii, jednak jej akcja rozgrywa się między szóstą a siódmą. Pierwszy film z 2001 roku zgromadził rzeszę widzów, którzy czekali na kolejne produkcje. Co ich przyciągało? Dynamiczna akcja, szybkie samochody i gra aktorska. Kogo kojarzymy z serią? Przede wszystkim Paula Walkera, Vina Diesela, Jordanę Brewster i Michelle Rodriguez, ale też Evę Mendes.

Film Justina Lina z 2006 r. to jednak zupełnie inna obsada i trochę zaskakujący styl w porównaniu do innych obrazów z tej serii, bardzo jednak udany. 85 milionów dolarów wydanych na produkcję zwróciło się wielokrotnie, co też jest wyznacznikiem sukcesu.

''Szybcy i wściekli: Tokio Drift''. O czym jest?

Film ''Szybcy i wściekli 3'' jest luźno połączony z pozostałymi częściami serii. Opowiada historię siedemnastolatka Seana, który bardziej od typowych dla rówieśników zajęć uwielbia jednak szalone wyścigi. Poznajemy go w chwili, gdy właśnie rywalizuje z Clay'em. Obaj biorą udział w nielegalnym wyścigu na nowo budowanym osiedlu, który jest pojedynkiem o piękną kobietę i sławę wśród rówieśników. Co się dzieje dalej? Sean oczywiście wygrywa, ale oba wyścigowe samochody ulegają zniszczeniu. Jak łatwo się domyślić - nie należały do chłopców. Przed sądem dla nieletnich i możliwą odsiadką Clay'a ratują ratują rodzice. Sean nie ma tyle szczęścia i gdy już wydaje się, że zawita za kratki, jego matce udaje się uprosić o karę w postaci wysłania syna do ojca, który służy jako żołnierz w Tokio. Akcja przenosi się do kraju kwitnącej wiśni - niestety dla Seana tam również łatwo o szybkie samochody i rywalizację, bez której chłopiec raczej długo nie wytrzyma. Oczywiście i tutaj pojawia się piękna kobieta - śladem jej i Seana zaczyna podążać japońska mafia.

''Szybcy i wściekli 3'' obsada: główny bohater

Obsada w "Szybkich i wściekłych 3" jest całkiem nowa. Sean Boswell, główny bohater filmu Justina Lina, to w realnym życiu pochodzący z Alabamy Lucas Black. Według ocen polskich widzów na portalu filmweb.pl otrzymał wysoką notę 7,5/10. To dobry wynik biorąc pod uwagę, że zagłosowało przeszło 1300 osób, jednak w filmie wystąpili lepiej ocenieni aktorzy. Poza ''Tokio Drift'' zagrał między innymi w filmie ''Z Archiwum X: Pokonać przeszłość'' z 1998, który otworzył mu drogę do kariery. Później wystąpił też w produkcji wojennej ''Jarhead: żołnierz piechoty morskiej'' z 2005 roku. Można go również zobaczyć w tytułach takich, jak ''Legion'' (2010) i dwóch kontynuacjach opisywanego filmu: ''Szybcy i wściekli 7'' i ''Szybcy i wściekli 9''.

Sean to przykład młodego chłopaka, który skazany jest na dwie rzeczy: szybkie samochody i pakowanie się w kłopoty. Z treści filmu wynika, że raz po raz jedno łączy się w jego życiu z drugim. W końcu - prowadzi do dalekiego Tokio, ale i tam są nielegalne wyścigi i okazja, żeby zrobić coś szalonego. Obraca się z Neelą i Twinkim; znajomość z dziewczyną prowadzi go do porachunków z królem driftu Takashim. Znajduje wspólny język z Hanem, który docenia Seana za talent i odwagę. Kolejne stopnie wtajemniczenia w sztuce driftu, przypłaca coraz większym konfliktem z ojcem - w końcu musi zamieszkać w garażu u przyjaciela. Pojawia się yakuza - wszystko zmierza do finałowej rozgrywki. Czy Sean Boswell zostanie królem driftu w Tokio?

''Szybcy i wściekli 3'': aktorzy. Pozostałe role

Aktorzy w ''Szybkich i wściekłych 3'' w zasadzie całkowicie zmienili się w porównaniu do poprzednich części. Oprócz Lucasa Blacka główne role zagrali:

Shad Moss - Twinkie

Nathalie Kelley - Neela

Sung Kang - Han

Brian Tee - D.K.

Leonardo Nam - Morimoto

Brian Goodman - major Boswell, ojciec Seana

Interesujący jest zabieg, który połączył ''Szybcy i wściekli 3'' z wcześniejszymi i późniejszymi częściami serii. W końcówce filmu pojawia się bowiem znany już widzom z pierwszej i drugiej części Dominic Toretto, grany przez Vina Diesela. Pragnie zmierzyć się z Seanem, co daje pretekst dla poprowadzenia fabuły dalej.

''Szybcy i wściekli 3'': samochody. Co je wyróżnia?

Samochody w ''Szybkich i wściekłych 3'' to zarówno najnowsze cacka, jak i klasyki. Co je wyróżnia? Obok najbardziej amerykańskiego klasyka jak Ford Mustang znajdziemy Mazdę RX-7 po tak gruntownym tuningu, że nie bardzo przypomina auto tej marki. Wszystkie pojazdy cechuje właśnie intrygujący design, duża liczba koni mechanicznych pod maską i co za tym idzie ogromne rozwijane prędkości.

''Szybcy i wściekli 3'': auta. Poszczególne modele

Auta w ''Szybkich i wściekłych 3'' to między innymi:

''Szybcy i wściekli 3'': piosenka. Ścieżka dźwiękowa filmu

Piosenka w ''Szybkich i wściekłych 3'' również zyskała sporą popularność. Tym razem główną rolę odegrała hip-hopowa grupa Teriyaki Boyz, której autorstwa jest promujący film singiel "Tokyo Drift''. W nagraniu innych utworów wzięli udział znani muzycy - m.in. Don Omar i Slash.

