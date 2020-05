"Szybcy i wściekli 2" - obsada, muzyka i samochody. Za co lubimy drugą część serii?

"Za szybcy, za wściekli", czyli "Szybcy i Wściekli 2": obsada i fabuła

Druga część serii "The Fast and the Furious" nosi tytuł "Za szybcy, za wściekli". Na ekrany trafiła w 2003 roku, a za jej reżyserię odpowiedzialny był John Singleton. A jak prezentuje się obsada w "Szybkich i Wściekłych 2"? Główną postacią sequelu jest Brian O'Conner, grany przez Paula Walkera, który ze względu na swoją nielegalną działalność traci stanowisko w policji. Aby zarobić na swoje utrzymanie zaczyna brać udział w ulicznych wyścigach w Miami. Dość szybko jednak zostaje ujęty. FBI daje mu wówczas szansę na rehabilitację. Ma on za zadanie pomóc agentom: Markhamowi i Bilkinsowi, w ujęciu barona narkotykowego Cartera Verone'a. O’Connerowi pomagają w wykonaniu misji przyjaciel z dzieciństwa Roman Pearce (Tyrese Gibson) oraz agentka Monica Fuentes (Eva Mendes).

Szybcy i wściekli 2: samochody w filmie i ich rola

Podobnie jak w innych częściach, także w "Szybkich i Wściekłych 2" samochody odgrywają niezwykle istotną rolę. Znów zanurzamy się bowiem w świat nielegalnych wyścigów, gangsterów narkotykowych i policjantów, którzy podejmują walkę z przestępcami. Widzowie w tej części mogą podziwiać doskonałe maszyny, które zniewalają nie tylko tym, jak prezentują się na ekranie, ale też jakie posiadają parametry i osiągi. W końcu producenci filmu przeznaczyli znaczną część budżetu na samochody (zakupiono około 190 aut). Dodatkowo, aby we właściwy sposób oddać ich dynamikę w kluczowych momentach za kierownicą aktorów zastępują kierowcy-kaskaderzy, którzy wykonują niesamowitą pracę. Ich wyczyny można obejrzeć w najistotniejszych i najbardziej ekscytujących momentach filmu.

W filmie widoczna jest jednak znacznie większa ilość pojazdów. Podczas produkcji drugiej części "Szybkich i wściekłych" zorganizowano casting dla sportowych samochodów. Dzięki niemu mogliśmy podziwiać taką liczbę efektownych super-maszyn.

"Szybcy i wściekli 2": auta. Lista supersamochodów z filmu

Bohaterowie filmu "Szybcy i Wściekli 2" obdarowani zostali ponownie niesamowitymi autami, które możemy podziwiać na ekranie. Do najbardziej rozpoznawalnych należą:

"Szybcy i wściekli 2": aktorzy. Kogo zobaczymy w produkcji poza Paulem Walkerem?

Aktorzy w "Szybcy i Wściekli 2" to znane nam postacie z pierwszej części serii. Oprócz pierwszoplanowej roli Paula Walkera, warto także wspomnieć o innych, którzy są równie istotni dla fabuły. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim:

Tyrese Gibson jako Roman Pearce, przyjaciel głównego bohatera, który ma za sobą kryminalną przeszłość;

Eva Mendes jako Monica Fuentes, czyli agentka specjalna mająca pomóc ująć narkotykowego bossa;

Cole Hauser jako Carter Verone, baron narkotykowy, który podejrzewany jest także przez FBI o branie udziału w procesie prania brudnych pieniędzy;

Ludacris jako Tej Parker, czyli przyjaciel Briana, który w kolejnych częściach dołączył do ekipy Toretta i zostanie ekspertem do spraw technicznych;

Thom Barry jako agent Bilkins oraz James Remar jako agent Markham - agenci federalni, którzy próbują schwytać Verone'a.

"Szybcy i wściekli 2": piosenka tytułowa i muzyka w filmie

Piosenka w "Szybkich i wściekłych 2"? Ta kolejna część serii posiada również bardzo udaną ścieżkę dźwiękową. Wśród utworów, które pojawiają się w filmie są m.in.:

Ludacris - Act a fool Trick Daddy - Represent I-20 - Slum Ludacris - Pick Up The Phone/Look At That Booty feat R.Kelly 8 Ball - Hands In The Air Chingy - Gettin' It Shawna - Block Reincarnated/Hemi feat Kardinal Offishall Joe Budden - Pump It Up Dead Prez - Hell Yeah Jin - Peel Off Fat Joe - We Ridin' Lil' Flip - Rollin' On 20's Dirtbag - Fuck What a Nigga Say K'Jon - Miami

Spora część piosenek w "Szybkich i wściekłych 2" to utwory należące do Ludacrisa, który wciela się w filmie w postać Teja Parkera.

