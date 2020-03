Seryjna Toyota GR Supra GT4 wyjedzie na tor! Dostała wyścigową homologację

Stéphane Ratel Organisation (SRO) to organizacja zarządzająca wyścigami aut GT4. W zeszłym tygodniu na francuskim torze Paul Ricard odbyły się testy Toyoty GR Supry, mające dopuścić ją (lub nie) do wyścigów klasy GT4. Nowe wcielenie japońskiej legendy zdało wszystkie egzaminy, co oznacza, że auto nadaje się do startów w wyścigach na całym świecie.

Osiągi auta zostały sprawdzone na torze, by móc zbadać je w kategorii "Balance of Performance". To szereg przepisów, które sprawiają, że rywalizacja samochodów przygotowanych przez różnych producentów jest wyrównywana np. poprzez zmianę mocy silnika lub dodanie balastu do auta.

Wyścigówka z krwi i kości

Toyota GR Supra GT4 to profesjonalny samochód wyścigowy. Powstał w oparciu o seryjną GR Suprę, jednak dział Toyota Motorsport GmbH (TMG) dołożył swoje "trzy grosze". Wyścigówka przygotowana przez TMG ma być przyjazna dla zawodników na wszystkich poziomach. Ma oczywiście pełne "wyścigowe" wyposażenie – klatkę bezpieczeństwa oraz wyścigowy fotel zgodny ze standardami FIA z sześciopunktowymi pasami.

Trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik z pojedynczą turbiną typu Twin-Scroll ma wyjściowo 430 KM. Auto wyposażone jest też w siedmiobiegową, sportową automatyczną skrzynię biegów z łopatkami przy kierownicy, mechanizm różnicowy osi tylnej o ograniczonym poślizgu oraz sportowe zawieszenie i układ wydechowy. Elementy aerodynamiczne wykonano z kompozytów włókien naturalnych – wszystko po to, by prowadzenie na torze było jak najlepsze.

Kto będzie ścigał się GR Suprą GT4?

Już niedługo rozpocznie się proces dostaw GR Supry GT4 do pierwszych klientów. Jeszcze w marcu auta trafią do zespołów obsługujących europejskich zawodników, którzy będą ścigać się w różnych cyklach wyścigowych.

Zespół Ring Racing, który siedzibę ma nieopodal legendarnego toru Nürburgring, kupił dwie GT Supry GT4. Jedno auto będzie ścigać się w niemieckiej serii ADAC GT4 Germany. Drugi samochód weźmie udział w Nürburgring Langstrecken Serie, czyli dawnym VLN. Ring Racing jedno ze swoich aut wystawi też w wyścigu Nürburgring 24 Hours w imieniu zespołu Novel Racing.

Dwie GR Supry GT4 trafią do francuskiego zespołu CMR. Jedno auto pojedzie w najbardziej prestiżowej serii dla aut GT4, czyli European GT4 Series, a drugie - we French GT4 Series.

Toyota GR Supra GT4 będzie startować także w Wielkiej Brytanii. Zespół Speedworks Motorsport przygotuje GR Suprę GT4 na serię British GT, w której mierzą się auta z kategorii GT3 i GT4.

Rozeszły się na pniu

Wyścigowa GR Supra GT4 cieszy się dużym zainteresowaniem. Dowodem na to jest fakt, że pierwsza partia aut została już wyprzedana. TMG rozpoczęła produkcję kolejnych egzemplarzy, które trafią do klientów na początku lata.