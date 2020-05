"Szybcy i wściekli 8" - kolejna odsłona serii z popularną obsadą i sportowymi autami

"Szybcy i wściekli 8": obsada kinowego hitu

"Szybcy i wściekli 8" to kontynuacja kultowej serii filmów o zmaganiach samochodowych gangów. Kolejny z rzędu sequel rozpoczyna się od przedstawienia Dominica Toretto i jego świeżo poślubionej żony Letty, którzy spędzają miło czas podczas podróży poślubnej. Tymczasem druga para bohaterów: Brian i Mia decydują się zrezygnować z dotychczasowego zajęcia, by zacząć prowadzić normalne życie. Spokój wszystkich zostaje przerwany, gdy tajemnicza kobieta - Cipher - uwodzi Dominica i ponownie wciąga go w szemrany półświatek. Jego przyjaciele postanawiają do tego nie dopuścić. Decydują się zrobić wszystko, aby ocalić człowieka, który stworzył z nich rodzinę.

W głównej obsadzie "Szybkich i wściekłych 8" zobaczymy: Vina Diesela (Dominic Toretto), Charliza Therona (Cipher), Jasona Stathama (Deckard Shaw).

W pozostałych rolach natomiast:

Dwayne Johnson – Luke Hobbs

Michelle Rodriguez – Letty Ortiz

Tyrese Gibson – Roman Pearce

Chris „Ludacris” Bridges – Tej Parker

Scott Eastwood – Eric Reisner/Mały Nikt

Elsa Pataky – Elena Neves

Nathalie Emmanuel – Ramsey

Kurt Russell – Frank Petty/Pan Nikt

Luke Evans – Owen Shaw

Tego Calderón – Tego Leo

Don Omar – Rico Santos

Kristofer Hivju – Connor Rhodes

"Szybcy i wściekli 8": aktorzy. Znane twarze serii

Wśród aktorów "Szybkich i wściekłych 8" nie mogło zabraknąć gwiazd znanych z poprzednich części. Główną rolę zagrał Vin Diesel, który dzięki udziale w serii filmów o nielegalnych wyścigach samochodowych wyrobił sobie opinię jednego z najlepszych aktorów kina akcji. Za swoją kreację otrzymał wiele nominacji do nagród, a kolejne części "Szybkich i wściekłych" z jego udziałem święcą triumfy w kinach na całym świecie. Drugą istotną postacią w tej części jest wcielająca się w czarny charakter Charlize Theron. Za tą rolę została nominowana do nagrody Teen Choice w kategorii "Ulubiony czarny charakter". Na ekranie przewijają się także inni, doskonale znani widzom aktorzy, jak: Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris.

"Szybcy i wściekli 8": samochody głównych bohaterów

"Szybcy i wściekli 8" i samochody? W tym filmie, nie tylko aktorzy są na pierwszym planie. Ważną rolę odgrywają tu także nieziemskie auta, które nie tylko pięknie się prezentują, ale także posiadają osiągi, jakich próżno szukać w pojazdach pojawiających się na zwykłych drogach. Ponadto ósma odsłona serii pozwala widzom podziwiać auta, których dotąd nie było na ekranie.

Jakie wyjątkowe supersamochody zobaczymy?

główny bohater serii - Dominic Toretto - porusza się w tej części zjawiskowo wyglądającym Dodge'em Ice Charger;

jego filmowa wybranka Letty jest z kolei posiadaczką Local Motors Rally Fighter.

"Szybcy i wściekli 8": auta bohaterów drugoplanowych

Drugoplanowym bohaterom "Szybkich i wściekłych 8" również towarzyszą świetne maszyny. Widzowie mogą podziwiać m.in.:

Ice Ram – potężną, masywną ciężarówkę na gąsienicach, za kierownicą, której usiądzie Hobbs;

Ripsaw - auto przypominające mały czołg z działem na dachu, które prowadzić będzie Parker;

Lamborghini Murcielago - zwinną maszyną kierować będzie Pearce.

"Szybcy i wściekli 8": piosenka i muzyka z filmu

Muzyka w filmie odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala jeszcze lepiej wczuć się w emocje, które towarzyszą rozwojowi fabuły. W "Szybkich i wściekłych 8" atmosferę buduje wiele świetnie dopasowanych piosenek, które znalazły się na płycie z soundtrackiem do filmu. Należą do nich:

Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock - Gang Up Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott - Go Off G-Eazy & Kehlani - Good Life PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie - Horses Migos - Seize The Block YoungBoy Never Broke Again – Murder (feat. 21 Savage. [Remix] Bassnectar – Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor. [F8 Remix] Post Malone - Candy Paint Kevin Gates - 911 Lil Yachty – Mamacita (feat. Rico Nasty) Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini - Don't Get Much Better Pitbull & J Balvin - Hey Ma (feat. Camila Cabello. [Spanish Version] Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna - La Habana (feat. El Taiger) J Balvin & Pitbull - Hey Ma (feat. Camila Cabello)

"Szybcy i wściekli" - wszystkie części

Kolejność chronologiczna całej serii "Szybcy i wściekli" przedstawia się następującą:

