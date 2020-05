"Szybcy i wściekli 7" - aktorzy, najlepsze samochody i popularna piosenka

"Szybcy i wściekli 7": obsada i fabuła w sequelu

W obsadzie "Szybcy i wściekli 7" nie mogło zabraknąć dobrze znanych widzom aktorów, jak Vin Diesel oraz Paul Walker. Niestety w przypadku tego drugiego, jest to ostatnia część z jego udziałem. W czasie trwania zdjęć do filmu aktor zginął tragicznie w wypadku samochodowym.

Dominic Toretto, w którego wciela się Vin Diesel i jego kompani prowadzą dość spokojne życie po powrocie do USA. Nic jednak nie trwa wiecznie. Do miasta przyjeżdża bowiem żądny zemsty brat Owena Shawna - Deckard. Mężczyzna pragnie za wszelką cenę pomścić Owena. W tym celu zabija przyjaciela Doma - Hana. Wkrótce wysadza w powietrze dom Toretto. Równocześnie rozwija się drugi wątek opowieści: urzędnik państwowy, pan Nobody próbuje wykraść rządowy program "Oko Boga", dzięki któremu można dotrzeć do każdego człowieka, ukrytego nawet w najdalszym zakątku świata. Grupa Toretta musi stawić czoło Deckardowi i jednocześnie odzyskać program.

"Szybcy i wściekli 7": aktorzy drugoplanowi

Oprócz głównych postaci w "Szybkich i wściekłych 7" widzowie mają okazję ponownie podziwiać całą plejadę aktorów pobocznych znanych z poprzednich części serii:

Michelle Rodriguez jako Letty Ortiz

Jordana Brewster jako Mia Toretto

Dwayne Johnson jako Luke Hobbs

Tyrese Gibson jako Roman Pearce

Ludacris jako Tej Parker

Jason Statham jako Deckard Shaw

Kurt Russell jako Pan Nikt

W której części "Szybcy i wściekli" ginie Paul Walker?

Paul Walker to jeden z głównych aktorów w serii "Szybcy i wściekli". Wcielał się w postać Briana O’Connera. Podczas kręcenia scen do siódmej części filmu, aktor uczestniczył w przyjęciu charytatywnym, w czasie którego udał się na przejażdżkę sportowym samochodem. Niestety ta, skończyła się dla niego tragicznie - rozpędzone auto uderzyło w drzewo i spłonęło. Walker zginął na miejscu. Wytwórnia filmowa postanowiła nie usuwać jego postaci z częściowo już nagranej siódmej części serii. Pozostałe sceny dograli za Paula jego bracia. Dzięki technice komputerowej, graficy dopasowali do ich sylwetek twarz zmarłego tragicznie aktora, zaś głos skompilowano z wykorzystaniem wypowiedzianych wcześniej przez aktora kwestii.

"Szybcy i wściekli 7": samochody w filmie

Podobnie jak w poprzednich filmach tej serii, również siódma część obfituje w nieziemskie modele aut. Można podziwiać w "Szybkich i wściekłych 7" samochody jedyne w swoim rodzaju, niespotykane w żadnej innej produkcji tego typu. Maszyny te prezentują na ekranie niezwykłą moc i osiągnięcia, które dodają dreszczyku całej fabule.

Niewątpliwą gwiazdą w siódmej odsłonie filmu "Szybcy i wściekli" jest Lykan Hypersport. Super nowoczesny samochód o iście kosmicznym designie. Możemy go podziwiać podczas epizodu ukazującego ucieczkę z budynku, gdzie Toretto przeskakuje z dachu jednego wieżowca na drugi. Co ciekawe, wyprodukowano tylko siedem takich aut a koszt jednego egzemplarza to 3,4 mln dolarów.

"Szybcy i wściekli 7" - auta bohaterów serii

Każdy z głównych bohaterów "Szybcy i wściekli 7" ma przypisane sobie auto, które można uznać za jego główny rekwizyt w filmie. I tak na ekranie możemy podziwiać:

"Szybcy i wściekli 7" - piosenka. Ścieżka dźwiękowa w filmie

Piosenka w "Szybkich i wściekłych 7"? Produkcja to przede wszystkim trzymające w napięciu kino akcji, ale znajdą w nim coś dla siebie także fani muzyki.

Na ścieżce dźwiękowej znalazły się następujące piosenki:

Ride Out - Kid Ink, Tyga, YG, Wale & Rich Homie Quan Off-Set -T.I. & Young Thug How Bad Do You Want It (Oh Yeah) - Sevyn Streeter Get Low - DJ Snake & Dillon Francis Go Hard Or Go Home - Wiz Khalifa & Iggy Azalea My Angel - Prince Royce See You Again (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa Payback - Juicy J, Kevin Gates, Future & Sage the Gemini Blast Off - David Guetta & Kaz James Six Days (feat. Mos Def) [Remix] - DJ Shadow Ay Vamos (feat. French Montana & Nicky Jam) - J Balvin GDFR (feat. Sage the Gemini and Lookas) [Noodles Remix] - Flo Rida Turn Down For What - DJ Snake & Lil Jon Meneo - Fito Blanko I Will Return - Skylar Grey Whip (Bonus Track) - Famous to Most