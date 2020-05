''Szybcy i wściekli 5'' - obsada i szybkie samochody. Czy wiesz wszystko o filmie?

''Szybcy i wściekli 5'', czyli ucieczka do gorącego Rio

''Szybcy i wściekli 5'' to kolejny kasowy hit z serii reżyserowanej przez Justina Lina. Nie tylko nazwisko reżysera się powtarza: po raz kolejny widzowie napotykają na zmagania Dominica Toretto, Briana O'Connera i spółki z nowymi przygodami, gdzie w tle ryczą silniki superszybkich aut, przewijają się piękne kobiety, konflikty rozwiązuje zaś przy pomocy dużej dawki ołowiu wystrzelonej w kierunku oponenta. Czy ''Szybcy i wściekli 5'' to kino ambitne? Zdecydowanie nie, ale przecież nie taka była w założeniu jego rola. Nie ma tu miejsca na półśrodki i zawiłą fabułę z morałem na końcu: ma być prosto, głośno i diabelsko efektownie.

Co dzieje się w piątej części serii? O dziwo Dominic grany przez Vina Diesela, znów staje po tej samej stronie barykady, co niedawny agent FBI Brian O'Conner. I dobrze: bez niego i swojej siostry Mii, Dominic trafiłby do więzienia i nic nie wyszłoby z efektownej ucieczki do Rio de Janeiro. Oczywiście cała trójka szybko wplątuje się znów w kryminalną aferę próbując ukraść samochód, który jest bardzo cenny dla pewnych bezwzględnych ludzi i właściwie nie wiadomo dlaczego. Zostają oskarżeni o zabicie tajnych agentów i muszą uciekać, ale przecież to właśnie takie sytuacje pomagają wpaść na pomysł, by dokonać kolejnego skoku, prawda? Jak potoczą się losy bohaterów, do których wcześniej dołączają inni spośród starych znajomych? Warto przekonać się samemu oglądając ''Szybkich i wściekłych 5''.

''Szybcy i wściekli 5'': obsada. Dominic, Brian i Mia

Obsada w ''Szybkich i wściekłych 5'' to przede wszystkim postacie znane już z poprzednich części serii reżyserowanej przez Justina Lina. Dominic Toretto to złodziej i mózg grupy przestępców, która skupia się wokół niego. Jego pasją są samochody: w tym ulubiony Dodge Charger Rt, czyli maszyna, do której ma sentyment z powodu swojego ojca. Trzeba dodać, że ten stylowy amerykański samochód to jakby kultowe auto czarnych charakterów. Choć Dom taki właściwie nie jest, to właśnie ten model stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Brian O'Conner to z kolei człowiek o trudnym dzieciństwie, który wstąpił do policji, został nawet agentem FBI, ale nie wyzbył się talentu do przyciągania coraz to nowych kłopotów. Poza miłością do Mii, siostry Dominica, również dla niego zgubne bywają szybkie samochody i uliczne wyścigi. W tych nie jest tak sprawny, jak Dom, ale również wiele potrafi.

Mia Toretto grana przez Jordanę Brewster to jedna z kluczowych postaci od pierwszej części ''Szybkich i wściekłych''. Briana poznała w barze. Nie jest zwolenniczką ciągłych przestępczych planów brata, ale za nic nie pozwoli by Dom trafił do więzienia.

''Szybcy i wściekli 5'': aktorzy. Pozostałe role

Aktorzy w ''Szybkich i wściekłych 5'' odegrali bardzo dobrze ocenione przez widzów role ''starych znajomych'' z poprzednich części. Wydaje się, że konwencja przyjęta przez autorów scenariusza wciąż jest bardzo gorąca i pożądana przez widownię.

Powrócił więc Sung Kang jako Han - jeden z członków dowodzonej przez Dominica grupy. W przyszłości przeniesie się do Japonii, by tam robić interesy. Jego losy splotą się z bohaterem trzeciej części Seanem Boswellem. Na ekranie zobaczymy też znów izraelską aktorkę Gal Gadot, która wcieli się w rolę Gisele Haradot. Tyrese Gibson natomiast dalej realizuje rolę Romana Pearce'a, Ludacris zaś Teja Parkera. Nową postacią będzie prawdziwy twardziel w osobie Luke'a Hobbsa, którego zagrał Dwayna Johnson znany między innymi z filmów ''Król Skorpion'' i ''Mumia powraca''. Postać ta na stałe zagości w serii o szybkich i wściekłych - zobaczymy ją w dwóch kolejnych epizodach.

''Szybcy i wściekli 5'': samochody. Lexus tylko dla wybranych

Samochody w ''Szybkich i wściekłych 5'' to różne typy aut, pośród nich znalazła się prawdziwa perełka. Lexus LFA z 2011 roku to jedna z niezwykle rzadkich maszyn - na świecie jeździ jedynie 500 takich aut o wartości 375 tys. dolarów każdy. Co ciekawe - dwa spośród nich znajdują się w Polsce. Ten wyjątkowy model Lexusa tak spodobał się fanom motoryzacji, że znalazł się także w serii gier ''Need for Speed''.

''Szybcy i wściekli 5'': auta. Czym jeszcze jeździli bohaterowie ''Szybkich i wściekłych''?

Auta w ''Szybkich i wściekłych 5'' to oczywiście nie tylko bajecznie drogi i ekskluzywny Lexus. Oprócz niego w akcji możemy zobaczyć:

''Szybcy i wściekli 5'': piosenka. Co ze ścieżką dźwiękową filmu?

''Szybcy i wściekli 5'' piosenka? Wpadających w ucho melodii jest na liczącej sobie trzynaście utworów ścieżce dźwiękowej przynajmniej kilka. Oczywiście jednym z wiodących autorów jest znany z poprzednich epizodów Don Omar. Usłyszymy go jednak obok takich wykonawców jak Busta Rhymes i innych, nieco mniej znanych.