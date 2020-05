''Szybcy i wściekli 4'': stara obsada powraca. Dobrze znani aktorzy i najlepsze auta

''Szybcy i wściekli 4'', czyli powrót do pierwotnych korzeni

''Szybcy i wściekli 4'' nawiązuje do pierwszej i drugiej części serii. Wracają dawni bohaterowie - na ekranie znów możemy podziwiać Vina Diesela i Paula Walkera. Można więc pierwsze filmy Justina Lina oglądać z pominięciem ''Tokio Drift'', chociaż siódma część rozpoczyna się właśnie w Tokio po wydarzeniach z trzeciej.

Pomimo mieszanych ocen ze strony krytyków film okazał się kasowym hitem. Także w Polsce został dobrze przyjęty przez widzów: na serwisie filmweb.pl uzyskał wysoką ocenę - 7,3/10 przy przeszło 150 tysiącach głosów.

Tym razem Dominic, Letty, Leo, Cara i Hanem napadają na ciężarówkę pełną paliwa na Dominikanie. Szybko przekonują się, że po piętach depcze im policja. Dominic postanawia opuścić przyjaciół, aby ich nie narażać. Po kilku miesiącach okazuje się, że jego dziewczyna została zamordowana. Wraca do Los Angeles by przeprowadzić śledztwo. Ślady prowadzą do barona narkotykowego Arturo Bragi. Na jego trop wpada również stary znajomy z poprzednich części Brian O'Conner, który znów pracuje jako agent FBI. Obaj chcą zbliżyć się do narkotykowego bossa: okazją jest nielegalny wyścig, który ma wyłonić kierowcę dla przestępcy. Który z nich wygra i zrealizuje swoje plany? Jaką rolę w tym wszystkim miała zmarła dziewczyna Dominica? Warto obejrzeć.

''Szybcy i wściekli 4'': obsada. Najwyżej ocenieni

Obsada ''Szybcy i wściekli 4'' to zdecydowany ''powrót do źródeł'' serii jeśli chodzi o poszczególnych, pierwszoplanowych aktorów. Powracają najważniejsze postacie, których losy często się przecinały i komplikowały. Trójka najwyżej ocenionych według filmweb.pl, to:

Paul Walker jako Brian O'Conner (8, 7 / 10)

Vin Diesel jako Dominic Toretto (8,6 / 10)

Sung Kang jako Han (8,3/ 10)

Nie dziwi, że dawni bohaterowie zostali tak dobrze przyjęci. Brian O'Conner to jedna z kluczowych postaci, która łączy wszystkie części serii z wyjątkiem ''Tokio Drift''. Człowiek o trudnej przeszłości dorastający w poprawczaku, trafił w końcu do akademii policyjnej. Z pierwszych dwóch epizodów pamiętamy go jako tajnego agenta pracującego na awans, ale też kierowcę w tajnych wyścigach, który dołącza do ekipy Dominica. W wyniku późniejszych zdarzeń opuszcza FBI. W kolejnej części sam omal nie trafia do więzienia - warunkiem ułaskawienia jest ponowna praca dla służb. Gra zaczyna się od nowa. W ''Szybcy i wściekli 4'' jego zadaniem jest wytropienie i pochwycenie barona narkotykowego Arturo Bragi - stara się o to raz walcząc, raz współpracując z Dominicem.

Dominic Toretto to rasowy złodziej i brat Mii. Wokół niego skupiają się pozostali przestępcy. Poza tym jest świetnym ulicznym rajdowcem, zna się na samochodach, był też w więzieniu. Jego ulubionym autem jest Dodge Charger R/T - scena wsiadania Toretto do tego wozu, jest jedną z bardziej rozpoznawalnych. Fabuła ''Szybkich i wściekłych 4'' snuje się wokół śledztwa, które podejmuje po śmierci ukochanej.

Han Seoul-Oh, czyli Sung Kang, to jeden z członków ekipy Dominica. Nie jest trudno zgadnąć, że to świetny uliczny rajdowiec. Lepiej poznajemy go w ''Tokio Drift'', gdzie pełni rolę biznesmena i nauczyciela młodego Seana Boswella.

''Szybcy i wściekli 4'': aktorzy. Pozostałe role

Aktorzy w ''Szybkich i wściekłych 4'' zagrali także role takie, jak:

Jordana Brewster jako Mia Toretto

Michelle Rodriguez jako Letty

John Ortiz jako Campos

Laz Alonso jako Fenix

Gal Gadot jako Gisele

''Szybcy i wściekli 4'': samochody. Dodge Charger R/T

Samochody w ''Szybkich i wściekłych 4'' to nie tylko najnowsze modele, ale też ubóstwiany przez Dominica Dodge Charger R/T. W rzeczywistości to auto jest prawdziwym klasykiem amerykańskiej motoryzacji rodem z końca lat 60. Potężne, o sportowym stylu i z dużą liczbą koni mechanicznych pod maską. To także bardzo ''filmowy'' samochód, który zabłysnął przed kamerami nie tylko w ''Szybkich i wściekłych 4''. Najczęściej była to filmowa maszyna ''tych złych'' - może z tego powodu tak pasuje do Dominica Toretto?

''Szybcy i wściekli 4'': auta. Pozostałe modele

Auta w ''Szybkich i wściekłych 4'' to cała seria szybkich maszyn. Znajdziemy wśród nich zarówno klasyki, jak i najnowsze modele- wszystkie zdolne do rozwijania potężnych prędkości. Oprócz Dodge'a Chargera będą to między innymi:

''Szybcy i wściekli 4'': piosenka. Ścieżka dźwiękowa filmu

''Szybcy i wściekli 4'' piosenka? Film kojarzy się przede wszystkim z singlem ''Virtual Diva'' w wykonaniu Don Omara. Reggaeton gości zresztą w wielu utworach na ścieżce dźwiękowej, Don Omar jest zaś jednym z głównych wykonawców. Obok autora hitu ''Danza Kuduro'' znajdziemy współpracujących z nim Tego Calderona i innych. Nie zabrakło też Lady Gagi, która wraz z Colby O'Donisem wykonała ''Just dance''.

