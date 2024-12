Problemy na budowie S7 przedłużają się: "kolizje i chaos komunikacyjny"

W ostatnich dniach zamknięte zostało skrzyżowanie w Kroczewie w gminie Załuski, co znacznie wydłużyło dojazdy mieszkańców. Jak informuje TVP3 Warszawa, likwidacja przystanków autobusowych sprawiła, że uczniowie nie mogli dostać się do szkół, a dorośli mieli trudności z dojazdem do pracy. Mieszkańcy wskazują również na problemy z nieskończonymi wiaduktami i nieprzygotowanymi objazdami.

Podobnie trudna sytuacja panuje w Szczytnie, gdzie uczniowie muszą pokonywać prowizoryczne ścieżki przez błoto i wodę, aby dotrzeć do szkoły. W odpowiedzi na te trudności dyrekcja placówki zdecydowała się zatrudnić dodatkowego pracownika odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez teren budowy.

Władze gminy Załuski: problem z komunikacją

Gmina Załuski obwinia zarządcę drogi o brak odpowiedniego przepływu informacji. Wójt Kamil Koprowski, cytowany przez TVP3 Warszawa, wskazuje, że zmiany w organizacji ruchu często nie są odpowiednio przygotowane i nie współgrają z istniejącym oznakowaniem, co wprowadza chaos i dezinformację wśród kierowców.

Statystyki policyjne alarmują

Skalę problemu potwierdzają dane z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Od początku 2024 roku na remontowanym odcinku S7 doszło do trzech poważnych wypadków, w których ranne zostały trzy osoby. Dodatkowo zarejestrowano aż 180 kolizji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że wszystkie zmiany w organizacji ruchu są wprowadzane zgodnie z przepisami. – Apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie i dostosowanie się do zmieniającej organizacji ruchu – przekazała Małgorzata Tarnowska, rzecznik GDDKiA w Warszawie (źródło: TVP3 Warszawa).

Prace na odcinku Płońsk–Czosnów mają potrwać jeszcze kilka miesięcy, a mieszkańcy i kierowcy pozostają z nadzieją na szybkie zakończenie budowy.