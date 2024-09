Władze Katowic mają plan na autostradę A4. Chcą ją zadaszyć. Co powstanie na powierzchni?

Autostrada A4 to jedna z najruchliwszych tras w Polsce. W ciągu doby przez drogę przejeżdża średnio ponad 46 tys. samochodów. Nie dziwi więc fakt, że drogowcy przymierzają się do jej rozbudowy. Jak ustaliła redakcja portalu portalsamorzadowy.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła już pierwsze przymiarki do rozpoczęcia inwestycji. "Obecnie jesteśmy na wczesnym etapie przygotowania tej inwestycji - w zależności od odcinka to etap opracowania materiałów na potrzeby postępowań przetargowych na dokumentację lub pozyskiwania finansowania na prace przygotowawcze" - stwierdza Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Rozbudowa swoim zasięgiem ma też objąć katowicki fragment trasy. W związku z inwestycją władze miasta mają ciekawe plany.

REKLAMA

Zobacz wideo

Władze Katowic chcą zakryć autostradę A4

Jak ustalił portal, władze miasta chcą, by podczas rozbudowy A4 trasa została jeszcze dodatkowo zakryta. "W programie wyborczym prezydenta znalazł się punkt "zabudowa autostrady A4 na wysokości od ul. Barbary do ul. Wita Stwosza - przywrócenie przestrzeni dla mieszkańców""- informuje Sandra Hajduk, rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Katowicach. Jak wskazuje sama nazwa projektu, nie będzie to jednak jedynie nieużyteczne zadaszenie.

Jak zauważa "Dziennik Zachodni", dach autostrady w Katowicach mógłby zostać zaadaptowany jako przedłużenie sąsiadującego z trasą Parku Kościuszki. Mogłyby tam powstać place zabaw, ścieżki spacerowe, publiczne siłownie itd. Co więcej, zadaszenie trasy poprawiłoby warunki życia mieszkańców, izolując ich od hałasu. Władze miasta studzą nieco entuzjazm. "Jest jednak za wcześnie, by mówić o szczegółach" - kwituje rzecznika miejskiego urzędu.

"Miasto wystosowało do GDDKiA pismo, w którym w obliczu przygotowywanej dokumentacji przetargowej dla opracowania STEŚ-R (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej) proponuje powołanie zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli GDDKiA o. Katowice oraz wydziałów i jednostek miejskich. Celem spotkań warsztatowych będzie wspólne przygotowanie założeń dla przyszłej realizacji wnioskowanego projektu" - dodaje Hajduk.

Rozbudowa autostrady A4. Krakowski odcinek jako priorytet?

Najbardziej zaawansowane prace w kwestii rozbudowy autostrady prowadzone są na krakowskim odcinku prowadzącym od węzła Balice do ul. Kąpielowej. "Prowadzone są prace w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej" - stwierdza cytowany wcześniej Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Fragment ten trafi również najszybciej do realizacji.

"Planujemy, że prace na tym odcinku ruszą w 2030 roku. Dla pozostałych odcinków terminy te uzależnione są od postępów prac przygotowawczych. Zakładamy, że z etapu prac przygotowawczych na etap realizacji zaczniemy przechodzić w latach 2029-2030. Nie będzie to oczywiście jeden przetarg. Całość będzie podzielona na odcinki realizacyjne, a ich liczba i konkretny podział będzie wynikiem dalszych prac przygotowawczych" - wyjaśnia Szymon Piechowiak. Jak można wnioskować po tych słowach, także zadaszenie katowickiego odcinka zostanie przeprowadzone w najlepszym przypadku dopiero w następnej dekadzie.