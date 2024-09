Ważna ekspresówka na finiszu. Wiemy, kiedy zostanie otwarta

Odcinek ekspresówki S61 Łomża Zachód – Kolno jest jednym z najbardziej wyczekiwanych fragmentów dróg szybkiego ruchu w Polsce. Kierowcy, jak i sami mieszkańcy miasta, nie mogą doczekać się, aż brakująca część "eski" zostanie oddana do użytku. Tak się złożyło, że za drogowcami jest już większa część wszystkich niezbędnych prac budowalnych - 13-kilometrowy fragment obwodnicy Łomży jest już gotowy w przeszło 75 procentach. GDDKiA poinformowała, kiedy zamierza oddać go do dyspozycji kierowców.

Droga ekspresowa S61 Łomża Zachód – Kolno. Kiedy otwarcie?

Odcinek S61 pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno to najdłuższy fragment obwodnicy Łomży. Mimo iż do końca jej budowy jest już zdecydowanie bliżej niż dalej, pełne zakończenie budowy planowane jest dopiero na 2025 rok. Na pocieszenie zostaje fakt, że już wkrótce drogowcy udostępnią trasę na zasadzie przejezdności. O jakiej dacie mowa?

"Udostępnienie na zasadzie przejezdności po jednej jezdni planujemy na przełomie września i października br. Wtedy też zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy z Łomży. Przewidujemy, że cały odcinek w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej będzie być gotowy w połowie 2025 roku" – stwierdzają przedstawiciele podlaskiego oddziału GDDKiA.

Już wkrótce otwarcie drogi ekspresowej S61 Łomża Zachód – Kolno. Szczegóły

Jak informują drogowcy, w ramach inwestycji powstają trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ), obiekty inżynierskie (m.in. mosty, wiadukty, przepusty), a także drogi lokalne do obsługi przyległych terenów. Co więcej, wybudowany zostanie nowy 7-kilometrowy fragment drogi krajowej DK64 łączący węzeł Łomża Północ i Elżbiecin.

Cała droga ekspresowa S61 wchodzi w sieć bazową TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) w korytarzu Morze Północne – Bałtyk. Budowa trasy na odcinku Łomża Zachód – Kolno została dofinansowana ze środków programu FEnIKS. Planowany całkowity koszt realizacji fragmentu trasy S61 wynosi ok. 448,1 mln zł, kwota wydatków kwalifikowalnych to ok. 289,3 mln zł, a dofinansowanie ze środków UE to 245,9 mln zł.