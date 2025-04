Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar pod koniec 2023 roku podał dane, z których wynikało, że w Polsce było wtedy ponad 2,5 miliona samochodów z LPG. Z roku na rok ich ilość jednak maleje i nic nie wskazuje na to, że tendencja minie. W porównaniu z 2022 rokiem w 2023 roku było ich już o 0,6 proc. mniej. Przyczyny?

Czy LPG ma jeszcze sens? Zostają tylko coraz starsze pojazdy

Samochody wyposażone w instalację LPG zdecydowanie zawyżają statystykę średniego wieku pojazdów w naszym kraju. Całkowita wynosi około 15 lat, jednak jeśli mowa o LPG to wychodzi już aż 19,6 roku. Najwięcej tego typu pojazdów jest w województwie mazowieckim, śląskim, łódzkim i małopolskim, a najmniej w opolskim i lubuskim. Kluczowym producentem samochodów jest Dacia, jednak marki Fiat, Skoda i Kia również je oferują.

Od jakiegoś czasu niektórzy Polacy decydują się na zmianę i sprzedają samochód z LPG na rzecz hybrydy czy diesla lub pojazdu elektrycznego. Ostatnie rozwiązanie miało być najbardziej ekologiczne, jednak warto też mieć na uwadze produkcję baterii, która ekologiczna już nie jest. Mimo to według danych Samaru samochody z LPG mogą stanowić nawet ponad 12,7 procent wszystkich samochodów, poruszających się w Polsce. To bardzo dużo, zważywszy na to, że średnia dla wszystkich krajów UE wynosi zaledwie 2,6 procent.

Jakie są minusy LPG? A plusy? Na to warto zwrócić uwagę

Do największych zalet aut z LPG można zaliczyć:

Emitowanie mniejszej ilości toksyn niż w przypadku benzyny;

Nie występuje korozja stali, dzięki czemu pojazd może posłużyć dłużej;

Wydajniejsza jazda samochodem na gaz;

Ograniczenie hałasu.

A co z minusami?