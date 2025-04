Stało się. Koniec długoletniego sojuszu. Mercedes rezygnuje z produkcji dwóch modeli samochodów

To już koniec. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze cenionego niemieckiego magazynu Automobilwoche. Wedle doniesień Niemcy kończą wieloletnią współpracę z Francuzami (pierwsza generacja ich wspólnej konstrukcji pojawiła się na rynku w 2012 r.). Mercedes i Renault nie będą już wspólnie pracować nad popularnymi modelami samochodów dostawczych. A jednym z owoców tej kooperacji jest tak popularne Renault Kangoo i Mercedesy Citan (na rynku od 2012 r.) oraz Klasa T (obecna generacja na rynku od 2022 r.).

Klasa T i Citan. To już koniec

Co to oznacza dla klientów? Ano tyle, że samochody takie jak Citan i Klasa T nie doczekają się następców. Co więcej, Mercedes nie ma planów, by samodzielnie przygotować modele następnej generacji. Okazuje się, że firma zamierza wycofać się z segmentu najmniejszych pojazdów dostawczych z napędami spalinowymi i elektrycznymi. To wszystko w ramach strategii optymalizacji gamy produktowej. Innymi słowy, Niemcy skupią się na tych pojazdach, na których można najwięcej zarobić.

Mercedes-Benz Vans w oświadczeniu przesłanym Reutersowi przyznał, że koncentruje swoje inwestycje w najbardziej rentownych segmentach. Niemcy zamierzają skupić się na dwóch klasach pojazdów dostawczych. To średnie i duże vany. Innymi słowy, auta z rodziny Mercedes Sprinter i Vito.

A co z obecnie wytwarzaną Klasą T i Citanem. Te pozostaną w produkcji przynajmniej przez kilkanaście najbliższych miesięcy. Wedle informacji Automobilwoche firma zakończy produkcję obu samochodów w połowie przyszłego roku. Decyzja dotyczy wersji spalinowej i elektrycznej.