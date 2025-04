65 lat i zakaz prowadzenia pojazdu. Złamiesz zakaz 5 tys. zł kary

Temat górnej granicy wieku, której kierowcy mieliby się ściśle trzymać budzi skrajne emocje wśród wielu grup społecznych. Pojawia się wiele głosów, według których kategoryczny zakaz kierowania samochodem powyżej ukończenia konkretnego wieku jest jawną dyskryminacją. Choć niektóre branże motoryzacyjne zmagają się z problemem niedoboru pracowników, to jednak jedno z państw należących do Unii Europejskiej postanowiło nałożyć pewne ograniczenia.

Kierowcy po ukończeniu 65. lub 68. roku mają zakaz prowadzenia określonych rodzajów pojazdów

Dokładnie mowa o Włoszech, gdzie władze zdecydowały o tym, iż zawodowi kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii C i CE - które uprawnia do kierowania samochodami ciężarowymi oraz pojazdami z naczepami, po ukończeniu 65. lub 68. roku życia mają zakaz prowadzenia pojazdów. Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów kierowcy grozi mandat w wysokości nawet 1,2 tys. euro (ok. 5 tys. zł), a także czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Przepisy te dotyczą wyłącznie wspomnianych kategorii prawa jazda, a więc ci sami kierowcy mogą prowadzić samochody osobowe oraz motocykle.

Rozbieżność dotycząca wieku, wynika z tego, że po ukończeniu 65. roku życia kierowcy mogą ubiegać się o warunkowe przedłużenie o 3 lata. Aby je uzyskać muszą jednak przejść specjalistyczne badania medyczne, które potwierdzą ich sprawność fizyczną na wymaganym poziomie.

Regularnie pojawiają się głosy, że w obliczu problemu z niedoborem pracowników, takie rozwiązanie nie jest właściwe. Proponuje się wprowadzenie alternatywnych częstszych badań, którym poddawani byliby nie tylko seniorzy, ale wszyscy kierowcy. Sprawdzano by wówczas stan zdrowia, sprawność psychomotoryczną oraz doświadczenie kierowcy.