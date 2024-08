Można kupić kolekcję motocykli Jamesa Bonda. Agent 007 uwielbia brytyjską markę

Bonham’s niedługo zlicytuje dwa wyjątkowe motocykle Triumpha. Pochodzą one z limitowanej serii. Ta powstała na fali współpracy brytyjskiej marki podczas produkcji filmów opowiadających historię Jamesa Bonda. Obydwa modele zostały zbudowane w ilości wynoszącej zaledwie 250 sztuk.

Limitowane Triumphy na sprzedaż. W pakiecie seria dodatków

Na aukcji pojawi się Triumph Scrambler 1200 Bond Edition i Triumph Tiger 900 Bond Edition. Pierwszy z jednośladów otrzymał numer 3. Drugi jest pierwszym modelem z serii. Obydwa pojazdy zostały podarowane Danielowi Craigowi przez Triumpha. Obydwa są też sprzedawane przez aktora. Co ważne, pojazdy są nadal na niego zarejestrowane, a do tego mają fabryczny przebieg. Odtwórca roli agenta 007 trzymał je wyłącznie w garażu. Nie pokonał na nich nawet jednego kilometra. I to pomimo faktu, że posiadał jednoślady od 4 lat.

Limitowany motocykl, słynny właściciel, a to nadal nie koniec. Motocykle zostaną sprzedane z własnoręcznym podpisem Craiga. Kupujący otrzyma również certyfikat autentyczności. Ten wystawi aktor wraz z firmą Triumph. W pakiecie nowy właściciel otrzyma także kurs techniki jazdy realizowany w ośrodku Triumph Adventure Experience w Wielkiej Brytanii. Przejazdy będą się odbywać pod okiem dublerów jazdy, którzy pracowali przy produkcji filmów o Jamesie Bondzie.

Triumphy są limitowane i dość mocne

Triumph Scrambler 1200 Bond Edition jest napędzany 8-zaworowym silnikiem SOHC o pojemności na poziomie 1200 cm3. Oferuje 90 koni mechanicznych. Moc jest dostępna przy 7400 obr./min. Triumph Tiger 900 Bond Edition wykorzystuje do napędu 3-cylindrowy, 12-zaworowy motor o pojemności 888 cm3. Jednostka generuje 95 koni mechanicznych.

Dwa motocykle za 204 tys. zł. Craig przekaże pieniądze na cele charytatywne

Jedno w tym punkcie jest pewne. Motocykle nie będą tanie. Bonham’s wstępnie wycenia, że każdy z nich może się sprzedać za kwotę wynoszącą od 10 do 20 tys. funtów. To oznacza, że za dwa pojazdy Craig może dostać nawet 204 tys. zł. Aktor nie chce jednak wzbogacać się na sprzedaży motocykli, które podarował mu Triumph. Bo cała kwota uzyskana z licytacji zostanie przez niego przekazana na rzecz Królewskiego Narodowego Instytutu Łodzi Ratunkowych. To organizacja pozarządowa zajmująca się ratownictwem wodnym w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Została założona w 1824 r.