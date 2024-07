Wybierasz się samochodem do Włoch? Przygotowanie do takiej podróży jest kluczowe, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i cieszyć się bezproblemową jazdą po tym pięknym kraju. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje i porady dotyczące przepisów ruchu drogowego, parkowania, stref ograniczonego ruchu, limitów alkoholu oraz opłat za autostrady.

Ograniczenia Prędkości

Warto mieć świadomość, że czasy dość luźnego podchodzenia do przepisów drogopwych na włoskich drogach odchodzą już do historii. Kraj ten ma aktualnie najwięcej fotoradarów ze wszystkich państw Starego Kontynenty i nowy taryfikator mandatów. Pamiętaj, że przepisy dotyczące prędkości we Włoszech są dość surowe i egzekwowane z dużą precyzją. Oto najważniejsze zasady:

Obszar zabudowany: Maksymalna prędkość to 50 km/h, podobnie jak w Polsce.

Poza obszarem zabudowanym: Możesz jechać z maksymalną prędkością 90 km/h.

Drogi ekspresowe: Ograniczenie prędkości wynosi 110 km/h.

Autostrady: Maksymalna prędkość to 130 km/h.

Pamiętaj, że przekroczenie prędkości o 20 km/h powyżej dozwolonej prędkości skutkuje mandatem co najmniej 175 euro, a przekroczenie o 50 km/h może kosztować nawet 545 euro. Zawsze zwracaj uwagę na znaki drogowe i dostosowuj prędkość do warunków na drodze.

Parkowanie we Włoszech

Parkowanie we Włoszech może być nieco skomplikowane, zwłaszcza w dużych miastach. Kolorowe oznaczenia miejsc parkingowych mogą być mylące, dlatego warto je dobrze znać:

Czarno-żółte linie: czyli absolutny zakaz parkowania

Niebieskie linie: Wskazują na miejsca parkingowe płatne. Upewnij się, że opłacisz parking w automacie lub za pomocą aplikacji

Żółte linie: Te miejsca są zarezerwowane dla taksówek, autobusów lub mieszkańców

Białe linie: Oznaczają darmowe miejsca parkingowe, ale zawsze warto sprawdzić dodatkowe znaki, które mogą wprowadzać pewne ograniczenia czasowe lub warunkowe

Jeśli podróżujesz samochodem elektrycznym, pamiętaj, że parkowanie przy stacjach ładowania jest dozwolone tylko podczas ładowania pojazdu. Naruszenie tego przepisu może skutkować mandatem do 87 euro. Inne naruszenia przepisów parkingowych są karane grzywną zaczynającą się od 45 euro

Włoskie Strefy Ograniczonego Ruchu (ZTL)

W wielu włoskich miastach, zwłaszcza w historycznych centrach, znajdują się strefy ograniczonego ruchu (Zona Traffico Limitato - ZTL). Wjazd do tych stref bez specjalnego zezwolenia jest surowo karany. Mandat za wjazd do ZTL bez zezwolenia wynosi około 100 euro. Ważne jest, aby być szczególnie ostrożnym, ponieważ wielokrotny wjazd do tej samej strefy w ciągu dnia może skutkować kilkukrotnymi mandatami.

Parkowanie w ZTL również jest zabronione bez odpowiedniego pozwolenia. Mandat za parkowanie w strefie ograniczonego ruchu to co najmniej 42 euro plus koszty administracyjne. Przed wjazdem do centrum miasta, warto sprawdzić, czy nie znajduje się ono w ZTL oraz, czy nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia.

Limity alkoholu we Włoszech

Włoskie przepisy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu wyglądają następująco:

Dopuszczalny limit alkoholu we krwi: 0,5 promila.

Dla nowych kierowców (mniej niż 3 lata posiadania prawa jazdy): Całkowity zakaz spożywania alkoholu przed jazdą.

Jeśli zostaniesz przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, minimalna grzywna wynosi 545 euro. Dodatkowo mogą być nałożone inne sankcje, w tym utrata prawa jazdy.

Opłaty za włoskie autostrady

Większość włoskich autostrad jest płatna, a wysokość opłat zależy od przejechanej odległości. Opłaty można uiścić na bramkach autostradowych. Jednak na autostradach A36, A59 i A60 w okolicach Como obowiązuje system Free-Flow, który nie posiada tradycyjnych bramek. W tym przypadku opłaty są pobierane elektronicznie na podstawie skanowania tablic rejestracyjnych.

Aby uregulować opłaty za przejazd systemem Free-Flow, musisz dokonać płatności w ciągu 15 dni. Możesz to zrobić online po zarejestrowaniu się i podaniu numeru rejestracyjnego, za pomocą aplikacji "Pedemontana Lombarda" lub w punkcie usługowym "Punto Verde" na autostradzie A36 w Mozzate (Como). Opłaty można również uiścić na kilku stacjach benzynowych w regionie.

Wyjazd do Włoch - dodatkowe wskazówki

Przygotowanie Dokumentów: Przed podróżą upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty – prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokumenty ubezpieczenia.

Karta Ratownicza: Warto zaopatrzyć się w kartę ratowniczą (Carta di soccorso stradale), która zawiera informacje przydatne w razie wypadku.

Planowanie Podróży: Planuj swoją trasę z wyprzedzeniem i bądź przygotowany na możliwość konieczności skorzystania z objazdów lub alternatywnych tras w przypadku korków lub robót drogowych.

Podróżowanie samochodem po Włoszech może być niezwykle przyjemnym doświadczeniem, pod warunkiem że jesteś dobrze przygotowany i przestrzegasz lokalnych przepisów. Bezpiecznej podróży, ciesz się włoskim jedzeniem oraz krajobrazami!

Źródło: ADAC, gov.pl