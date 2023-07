Kamper - prędkość. Przepisy nie są dość klarowne

Kamper - dopuszczalna prędkość. Od czego zależy?

Od czego zależy dopuszczalna prędkość jazdy kamperem? Wiadomo przecież, że coraz większa liczba także polskich kierowców marzy o tym, by na długo planowany urlop wybrać się właśnie autem tego typu. Kampery fabrycznie zaprojektowane, przerabiane z busów lub wypożyczone na określony czas - opcji jest wiele. Owszem, taka podróż to niewątpliwie ciekawe doświadczenie, wolność i perspektywy, których nie da nam oferta z biura podróży lub nawet wyruszenie w trasę zwykłym autem osobowym.

Wakacje w kamperze to jednak także wyzwania - w tym te związane z bezpieczeństwem. Dlatego zawsze należy zwracać uwagę na warunki na drodze i rozważnie do nich podchodzić. W końcu poruszamy się już autem o znacznej masie i sporych gabarytach. Dodatkowo dopuszczalna prędkość poruszania się kamperem może być uzależniona od:

typu drogi;

rodzaju obszaru;

masy pojazdu;

innych czynników.

Przy planowaniu dalekich podróży, które wymagają czasem przejazdu przez kilka państw, musimy pamiętać o zróżnicowaniu przepisów. Z innymi prędkościami pojedziemy takim autem w Polsce, z odmiennymi zaś w Niemczech lub Chorwacji. Warto to sprawdzić wcześniej po to, by nie być zaskoczonym na trasie.

Kamper - prędkość maksymalna

Jaka może być prędkość maksymalna kampera? Niestety, ale przepisy prawne pozostawiają tu spore pole dla różnych interpretacji. Chodzi przede wszystkim o to, czy auto zarejestrowane jako ''samochód kempingowy specjalny'' i mające do 3500 kg dopuszczalnej masy całkowitej powinno być traktowane tak, jak ciężarówka powyżej 3,5 tony, czy też funkcjonować jak zwykły samochód osobowy.

Najczęściej można spotkać interpretację wskazującą, że kampery o DMC do 3500 kg mogą poruszać się z prędkością:

50 km/h w terenie zabudowanym;

90 km/h w terenie niezabudowanym;

120 km/h na drodze ekspresowej.

W przypadku kamperów o DMC powyżej 3500 kg dopuszcza się prędkości:

50 km/h w terenie zabudowanym;

70 km/h w terenie niezabudowanym;

80 km/h na drodze ekspresowej.

Prędkość kampera na autostradzie

Jaka jest dopuszczalna prędkość kampera na autostradzie? W przypadku auta o DMC do 3500 kg jest to aż 140 km/h. Jeśli jednak poruszamy się autem o większej masie, to na autostradzie nie wolno nam przekraczać 80 km/h.

Dopuszczalna prędkość kampera w Niemczech, Francji i Chorwacji

Jaka jest dopuszczalna prędkość kampera w Niemczech i wybranych krajach europejskich? W przypadku naszych zachodnich sąsiadów również istotna jest DMC pojazdu. W przypadku aut do 3500 kg maksymalna dopuszczalna prędkość może wynosić 120 km/h. Co dzieje się wtedy, gdy samochód jest cięższy? Pod groźbą dotkliwych mandatów nie można przekraczać prędkości 100 km/h.

Co z przepisami w innych krajach, np. we Francji i Chorwacji? W pierwszym przypadku kampery do 3500 kg mogą poruszać się 50 km/h w terenie zabudowanym, 90 km/h poza nim, dodatkowo mogą jeździć 110 km/h na drogach ekspresowych i 130 km/h na autostradach. Cięższe auta muszą jechać wolniej - 80 km/h poza terenem zabudowanym, 100 i 110 km/h odpowiednio na drogach ekspresowych i autostradach.

W Chorwacji kampery niezależnie od DMC mogą jechać 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza terenem zabudowanym i na drogach ekspresowych oraz 90 km/h na autostradach.

