Najbardziej kręta droga w Europie przebiega przez przełęcz nazywaną "królową alpejskich przełęczy". O której drodze mowa?

Przełęcz Stelvio z najbardziej krętą drogą w Europie

Najbardziej kręta droga w Europie? Na jej poszukiwanie trzeba udać się na Półwysep Apeniński. Przełęcz Stelvio we Włoszech bywa nazywana "królową włoskich przełęczy". Dlaczego? Wiele osób, które znają to miejsce, uważają je za jedno z najpiękniejszych w Alpach. Przejazd przez przełęcz Passo Dello Stelvio to trasa licząca ok. 50 km. Łączy miejscowość Stelvio na północnym-wschodzie z Bormio na południowym-zachodzie. Na całej trasie wiodącej przez przełęcz Stelvio znajdują się 83 ostre zakręty (po 180°). Przełęcz Stelvio znajduje się na wysokości 2758 m n.p.m. i jest najwyżej położoną przejezdną przełęczą we włoskich Alpach Wschodnich.

REKLAMA

Najbardziej stroma droga w Europie wcale nie znajduje się w górach. Gdzie jej szukać?

Historia najbardziej krętej drogi w Europie, prowadzącej przez przełęcz Stelvio, sięga I poł. XIX w. Droga powstała w latach 1820-1825 z rozkazu ówczesnego cesarza austriackiego Franciszka II Habsburga. Przejazd drogą wiodącą przez przełęcz Stelvio bywa trudny nawet dla doświadczonych kierowców. Oprócz licznych zakrętów dodatkowymi przeszkodami w jej pokonaniu mogą być rozrzucone na asfalcie kamyczki, które mogą spowodować poślizg, a także zmienna i kapryśna — jak to w górach — pogoda.

Przejazd przez przełęcz Passo Dello Stelvio to trasa licząca ok. 50 km. zdjęcie ilustracyjne, Wirestock, iStock

Mimo wszystko trasa najbardziej krętej drogi w Europie jest często wybierana jako miejsce wypraw rowerowych, motocyklowych i samochodowych. Trasa przez przełęcz Stelvio imponuje swoją krętością i pięknymi widokami. Z uwagi na to, że jest ona uważana za najbardziej krętą drogę w Europie, nie brakuje śmiałków, którzy chcą się z nią zmierzyć i na własnej skórze doświadczyć jej wyjątkowości.

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

Najbardziej kręta droga na świecie prowadzi przez Himalaje

Przyjmuje się, że najbardziej kręta droga na świecie to Three Level Zigzag w indyjskim Sikkim. Droga wiedzie przez Himalaje, a o jej niezwykłości świadczy to, że na odcinku liczącym 30 metrów znajduje się aż 100 zakrętów. Himalaje są zresztą znane z krętych tras. Three Level Zigzag to nie jedyna w Himalajach trasa uważana za najbardziej krętą drogę na świecie. Warto wspomnieć również, chociażby o drodze wiodącej przez przełęcz Lowari Pass w Pakistanie. Przełęcz (wysokość 3118 m n.p.m.) nie należy co prawda do najwyższych na tle innych przełęczy biegnących przez Himalaje, ale prowadząca przez nią droga to prawdziwa serpentyna. Na odcinku liczącym ok. 36 km, między miejscowościami Mirkhani i Dir, znajduje się 55 ostrych zakrętów. Ciekawą drogą, którą również należałoby wymienić w gronie najbardziej krętych dróg świata, jest także biegnąca przez Chiny Tianmen Shan Big Gate Road. Droga znajduje się w Parku Narodowym Tianmen i prowadzi na szczyt góry o tej samej nazwie. Na trasie o długości ok. 11 km znajduje się aż 99 zakrętów. Żeby nie skupiać się jedynie na kontynencie azjatyckim, choć ten ma naprawdę dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o najbardziej kręte drogi na świecie, przenieśmy się do Ameryki Południowej. Na chilijską przełęcz Paso de la Cumbre w Andach prowadzi droga, która uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych na świecie. Jeden z jej odcinków określany jest jako "los caracoles", co w tłumaczeniu oznacza "ślimaki". Charakteryzuje się tym, że na krótkim odcinku trasy znajduje się ok. 20 ostrych zakrętów, zaś sama droga wiedzie przy zboczu góry.

Najwyższa droga w Polsce prowadzi z Bukowiny Tatrzańskiej na Łysą Polanę. Na jakiej wysokości się znajduje?

Najbardziej kręta droga w Polsce znajduje się w Górach Słonnych

Wiele osób z pewnością nurtuje pytanie, gdzie znajduje się najbardziej kręta droga w Polsce? Szukając jej na mapie, należy kierować się w stronę Gór Słonnych, leżących w Karpatach Wschodnich w województwie podkarpackim. Najbardziej krętą drogą w Polsce jest fragment drogi krajowej 28, a dokładniej trasa biegnąca między miejscowościami Wujskie i Tyrawa Wołoska. Najbardziej kręta droga w Polsce biegnie przez Przełęcz Przysłup. Co sprawia, że droga zasługuje na takie właśnie miano? Na fragmencie liczącym 7 km jest aż 18 ostrych zakrętów. Większość z nich to zakręty 180-stopniowe, które określą się mianem "agrafek". Czym przyciąga najbardziej kręta droga w Polsce? O jej wyjątkowości decyduje w głównej mierze to, że jest prawdziwym rajem i wyzwaniem dla miłośników wymagających tras i pięknych widoków. Miejsce to jest wybierane na podróż samochodem, motocyklem i rowerem. Niedaleko Przełęczy Przysłup znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Bieszczadów.

Zobacz też: Najbardziej niebezpieczna droga w Polsce? Najgorzej jest na drogach krajowych